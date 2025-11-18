ASCOLI PICENO – Sulla strada statale 4 “Salaria” sono in corso i lavori per la realizzazione del primo lotto della variante al tracciato tra Trisungo e la galleria Valgarizia.
Per consentire l’avanzamento degli interventi, a partire da giovedì 20 novembre, il traffico in corrispondenza del cantiere sarà deviato su una bretella adiacente, lunga circa 600 metri, appositamente realizzata per garantire la circolazione durante questa fase dei lavori. Il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo.
La deviazione è necessaria, in particolare, per consentire le operazioni di costruzione dei rilevati e delle opere del nuovo svincolo di Trisungo nonché la connessione tra il nuovo svincolo e la sede stradale esistente.
Il completamento di questa fase è previsto entro marzo 2026.
