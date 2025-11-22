ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida contro l’Arezzo, in programma domani, domenica 23 Novembre alle ore 14:30 allo stadio “Del Duca” per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il mister del Picchio, Francesco Tomei.

Partita di alta classifica, come arriva la squadra alla partita:”Ha recuperato Chakir, Corazza penso la prossima settimana. Far bene è la cosa più importante, cercare di affrontare la partita nel migliore dei modi. Squadra forte.

L’Arezzo del grande ex Cristian Bucchi sta dominando il campionato, arriverà ad Ascoli da capolista, senza lo squalificato Iaccarino e gli infortunati Francesco Dell’Aquila, Jacopo Dezi, Alessandro Renzi e Mawuli.

Sugli avversari: “Lavorano da diverso tempo insieme, hanno davanti giocatori che possono fare male in qualsiasi momento, hanno i punti che meritano. Non posso che fargli i complimenti. Partita da giocare con massima serenità, partita come le altre, sarà un buono spettacolo. Non è una partita decisiva.”

Bucchi ha ricordato in conferenza stampa le sue esperienze in bianconero e fatto i complimenti all’Ascoli: “Torno allo stadio Del Duca con grande serenità e bellissimi ricordi, con molte emozioni positive ed alcune negative. Da allenatore credo sia stata una stagione comunque positiva. Domenica mi aspetto un bell’ambiente sportivo, uno stadio pieno che spingerà molto”

Sul sistema di gioco degli avversari: “Non posso conoscere cosa fanno o se cambieranno impostazione. Sarà una partita bella da vedere. Cerchiamo entrambe di portare a casa i tre punti. Se ci sono situazioni da cambiare lo fanno per esigenze loro non per noi. Partita che va oltre l’aspetto tattico. I dettagli faranno la differenza.”

I tifosi hanno risposto sempre presenti e domani stadio sold out, presenti anche numerosi tifosi ospiti quasi settecento:”Mi fa piacere e devono avere l’opportunità i tifosi di poter tifare per la propria squadra. Dispiace quando una tifoseria non può andare in trasferta. Mi piace molto vedere le famiglie allo stadio. Bello trasmettere una passione. Sempre bello vedere uno stadio pieno. Uno spot bello per la serie C”.

Dopo tante partite consecutive ha avuto finalmente modo di poter lavorare a pieno con la squadra:”Abbiamo avuto la possibilità di lavorare meglio, nonostante qualche febbricitante, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con serenità e ci da la possibilità di continuare a crescere.”

Altro ex della sfida l’attaccante Gabriele Gori che ha giocato con i toscani nella stagione 2019/2020.

