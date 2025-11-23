ASCOLI PICENO, ORE 14:30 STADIO “DEL DUCA”
Si affrontano Ascoli ed Arezzo nella quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. I toscani guidati dall’ex Bucchi arrivano ad Ascoli da capolista con 35 punti. I bianconeri a quota 31 punti cercano il successo per rimanere agganciati alla vetta, sfruttando anche il pareggio del Ravenna. Del Duca sold out per il big match di giornata, con 565 i tifosi ospiti.
ASCOLI: Vitale, Pagliai (30’ st Guiebre), Damiani, Silipo, D’Uffizi (39’ st Oviszach), Alagna, Rizzo Pinna (39’ st Chakir), Curado, Rizzo, Gori, Milanese (30’ st Ndoj). A disp.: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari, Corradini. All.: Tomei
AREZZO: Venturi, Guccione (20’ st Eklu), Pattarello (32’ Tito), Varela (32’ Gigli), Gilli, Chiosa, Tavernelli, Chierico, De Col, Righetti, Cianci (24’ st Ravasio). A disp.: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Ferrara. All.: Bucchi
ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli. Assistenti sono Matteo Cardona della sezione di Catania e Mario Chichi di Palermo. Quarto Ufficiale Nicolò Dorillo di Torino, Operatore FVS Luca Chiavaroli di Pescara.
ARBITRO: Castellone di Napoli
RETI: 28’ st Pattarello (Ar), 38’ st Chierico (Ar)
NOTE: Ammoniti Silipo (As), Guccione (Ar), Rizzo (As), Gori (As), Righetti (Ar), Tomei (As), Chakir (As). Spettatori 10.794 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 77.060,94 (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.
PRIMO TEMPO
0′ inizia il match, batte l’Ascoli che indossa il classico completino bianconero
6′ Spunto di Varela e tiro bloccato a terra da Vitale
7′ Destro da fuori di Alagna che si spegne alto sopra la traversa
9′ tiro a giro debole dai venti metri di Pattarello dalla destra da fuori area dopo una manovra in contropiede di Varela
15′ tiro a giro da fuori area di Pagliai che si spegna sul fondo
21′ Bell’azione dell’Ascoli che dopo un bel cross di Silipo che serve Gori, arriva al tiro con un destro di D’Uffizi troppo debole e bloccato da Venturi
29′ Bucchi si gioca una card FVS, intervento di Pagliai su Pattarello sulla fascia a metà campo. Dopo la revisione nessun cartellino
32′ Ammonito Silipo trattenuta di maglia su Varela
35′ DOPPIA OCCASIONE ASCOLI Venturi miracoloso su una conclusione ravvicinata di Pagliai, sul corner successivo palla che arriva a Silipo che al volo di sinistro cerca la porta, devia Venturi
36′ Ammonito Guccione per un fallo sulla trequarti su Gori. PUNIZIONE ASCOLI, Rizzo Pinna cerca Gori, colpo di testa che termina sulla parte alta della rete
43′ Ammonito Rizzo per un fallo su Tavernelli. Diffidato il difensore centrale bianconero salterà la gara con la Vis Pesaro
45′ Ammoniti Gori per un fallo cercando di bloccare il contropiede di Guccione poi Cianci per fallo su D’Uffizi. Assegnati due minuti di recupero
47′ contropiede Arezzo, ci pensa D’Uffizi a fermare tutto. Termina il primo tempo
SECONDO TEMPO
45′ si riparte nessun cambio all’intervallo
49′ Tiro-cross insidioso di Silipo dal lato corto dell’area a destra colpisce la parte alta della traversa
56′ occasione per Rizzo Pinna che recupera una palla impostata male da Venturi, tiro a porta quasi sguarnita che termina fuori
61′ forcing dei bianconeri, ennesimo dribbling di D’Uffizi, assegnata una punizione sulla trequarti all’Ascoli
65′ Ammonito Righetti
66′ Ammonito mister Tomei. Cambio Arezzo entra Mawuli per Guccione
67′ contropiede Arezzo, rasoterra di destro in corsa di Tavervnelli, para in due tempi Vitale
69- Secondo cambio Arezzo: esce Cianci, entra Ravasio
73′ GOL Arezzo, la sblocca con un sinistro al volo Pattarello che sfrutta un perfetto cross di Righetti
76′ Doppio cambio Ascoli: escono Milanese e Pagliai, subentrano Ndoj e Guiebre
78′ Doppio cambio Arezzo: fuori Pattarello e Varela, dentro Gigli e Tito
83′ occasione Ascoli, destro a giro di Ndoj dal vertice dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Venturi
84′ GOL Arezzo con Chierico, ancora un contropiede, imbucata di Ravasio per Chierico che passa in mezzo a Alagna e Curado e batte Vitale con uno scavetto
85′ Doppio cambio Ascoli: entrano Chakir ed Oviszach per D’Uffizi e Rizzo Pinna
88′ cross dalla sinistra ci prova Chakir di testa, palla fuori di poco
89′ Ammonito Chakir per un fallo su Chiosa
90′ assegnati Quattro minuti di recupero
91- tiro dal limite rasoterra di Damiani che termina debolmente sul fondo
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo