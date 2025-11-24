ACQUASANTA TERME – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di demolizione e ricostruzione dello

spogliatoio del campo sportivo comunale di Acquasanta Terme, situato nella frazione di

Cagnano. L’intervento, inserito nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana

approvato con l’ordinanza 137 del 2023, è finanziato con 1.130.000 euro.

«Sì, perché la rigenerazione passa anche da qui, dallo sport e dalla sua imprescindibile

funzione sociale – spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. La ricostruzione

dell’Appennino colpito dal sisma è un processo stratificato e complesso che deve tenere

conto di tutti gli aspetti utili a far sì che questi luoghi abbiano gli strumenti necessari per

tornare ad essere casa, a tutti i livelli. Ringrazio come sempre l’attività svolta da Comuni,

Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

«E’ un intervento che aspettavamo da tempo. Ad oggi, i bambini e la prima squadra

utilizzano i container per gli spogliatoi ed è dunque indispensabile restituire questo

servizio che manca da diversi anni. Spero che entro la fine dell’anno ci sia il decreto e che

i lavori possano partire nella prossima primavera» sottolinea il sindaco Sante Stangoni.

Il nuovo edificio, che sostituirà le strutture danneggiate dal sisma del 2016, sarà realizzato

in cemento armato con tamponature isolate termoacusticamente. Oltre agli spogliatoi per

squadre e arbitri, il progetto prevede bagni pubblici, magazzino, lavanderia, e al piano

superiore una sala accoglienza per bambini e genitori, con veranda e terrazza. Saranno

inoltre riorganizzati gli accessi all’impianto, con percorsi separati per atleti e pubblico, e

rinnovate le pavimentazioni e le aree verdi.

Il progetto include anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita, in

linea con gli obiettivi di sostenibilità.

