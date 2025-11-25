Dal 5 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, la navetta effettuerà corse aggiuntive in orario serale, ogni venerdì e sabato, dalle ore 20 all’1, con frequenza ogni 30 minuti e medesimo percorso già in essere

ASCOLI PICENO – La navetta “San Pietro Martire” in funzione anche in orario notturno il venerdì e il sabato durante il periodo di Natale. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Start, annuncia il potenziamento del servizio della navetta San Pietro Martire in occasione delle festività natalizie. Dal 5 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, la navetta effettuerà corse aggiuntive in orario serale, ogni venerdì e sabato, dalle ore 20 all’1, con frequenza ogni 30 minuti e medesimo percorso già in essere.

“La volontà dell’Amministrazione Comunale, condivisa con Start, è quella di favorire l’accesso in centro storico durante le festività natalizie, agevolando cittadini e turisti che vorranno partecipare ai tanti eventi in programma, visitare il Villaggio di Natale, fare acquisti in negozi e attività commerciali o recarsi presso bar e ristoranti” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti. “L’attivazione sperimentale della navetta negli orari serali del venerdì e sabato agevolerà l’arrivo nel cuore della città di quanti parcheggeranno le proprie vetture nel perimetro esterno al centro storico, incentivando – al tempo stesso – la partecipazione alle tante proposte natalizie e sostenendo il tessuto economico-commerciale della città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore con delega a Trasporti e Viabilità, Gianni Silvestri: “La sinergia tra Amministrazione Comunale e Start porta a un ulteriore risultato, in fase sperimentale, per i weekend. Un impegno economico importante, seppur gratuito per l’utente, che testimonia attenzione ai servizi, nonché vicinanza e sostegno a famiglie e attività commerciali soprattutto nel periodo di Natale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Commercio, Laura Trontini: “Il potenziamento della navetta rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le attività del centro storico in uno dei periodi più importanti dell’anno. Facilitare l’accesso alla città significa favorire lo shopping natalizio, valorizzare le eccellenze commerciali locali e creare un ambiente più accogliente per chi vorrà vivere le nostre iniziative. È un segnale forte di attenzione verso i commercianti e verso tutti coloro che contribuiscono all’attrattività del nostro centro”.

Chiosa finale per il Presidente di Start, Enrico Diomedi: “Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta del Sindaco Marco Fioravanti, perché crediamo che il potenziamento di tale servizio possa agevolare cittadini, commercianti, turisti e quanti visiteranno la città durante il periodo natalizio. Si tratterà di una fase sperimentale, volta a favorire uno snellimento del traffico e una mobilità più sostenibile proprio nei giorni di maggiore affluenza”.

