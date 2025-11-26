Per partecipare occorre prenotarsi con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e il luogo di svolgimento della manifestazione

ASCOLI PICENO – Sabato 29 novembre 2025 ad Ascoli Piceno si terrà un evento speciale dedicato all’arte della ceramica e all’inclusione sociale in prossimità della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

La manifestazione è organizzata dall’Unione Sportiva ACLI Marche APS con il sostegno di Pio Istituto dei Sordi e Ascoli Reti Gas, con la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno, dell’Anffas, della Consulta comunale per le persone in situazione di disabilità, dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, dell’Ente nazionale sordi di Ascoli Piceno/Fermo e della Sorda Picena sociale Aps.

L’iniziativa prevede una visita al Museo dell’Arte della Ceramica e al Laboratorio Anffas, dove sarà possibile conoscere da vicino i manufatti artigianali realizzati a mano.

L’evento, gratuito e aperto a un massimo di trenta partecipanti, si svolgerà a partire dalle ore 10 in Piazza San Tommaso e offrirà anche un servizio di interpretariato LIS per garantire la piena accessibilità.

Per partecipare occorre prenotarsi con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e il luogo di svolgimento della manifestazione.

