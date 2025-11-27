Gli interventi straordinari realizzati tra cui, la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi

SPINETOLI – Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pagliare del Tronto finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli interventi straordinari realizzati tra cui, la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza dei cittadini di Pagliare.

L’ufficio postale di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa è a disposizione dei cittadini da domani 28 novembre con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino le 12.35.

