ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano al prossimo match contro la Vis Pesaro in programma Lunedì 1° Dicembre alle ore 20:30 allo stadio “Benelli” per la sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Andrea Silipo, nel corso della conferenza stampa settimanale, ha parlato della sconfitta con l’Arezzo e della prossima sfida con la Vis Pesaro: “Siamo delusi per il risultato, ma la prestazione c’è stata, abbiamo tenuto benissimo il campo dominando la gara, poi nei due episodi a noi sfavorevoli l’Arezzo è stato bravo a capitalizzare. Siamo comunque molto positivi e continuiamo a lavorare come stiamo facendo. I toscani hanno cambiato sistema di gioco mettendosi a cinque dietro e hanno vinto la partita. Sicuramente l’Arezzo ha calciatori importanti, che giocano insieme da due anni, sono una buona squadra, ma noi non siamo da meno, la strada è lunga e si tireranno le somme alla fine.”

Prossima gara contro la Vis Pesaro: “Pesaro, come sempre lavoriamo per conquistare i tre punti. Siamo un po’ in debito con la fortuna perché creiamo moltissime palle gol, ma non sempre realizziamo: a volte capita di segnare dopo 10’ e la partita si mette in discesa, altre in cui la palla non entra e si fa tutto più difficile. Siamo però fiduciosi, torneremo a realizzare tanti gol. Gli avversari ci stiano conoscendo, man mano che il campionato va avanti le squadre che ci affrontano hanno più materiale da studiare e si organizzano, ma noi la nostra partita la facciamo sempre, sia se ci vengono a prendere sia se si mettono tutti dietro”.

“La Vis Pesaro è una buona squadra, l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato, sarà una partita da affrontare col piglio giusto per ottenere tre punti importanti. In settimana vedremo qualcosa in più dell’avversario e il Mister ci dirà dove andare a colpire. Tutte le partite sono fondamentali, ora siamo in una posizione di classifica in cui dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada e sono convinto che nelle quattro partite che mancano da qui alla sosta faremo molto bene.

Sulla sua stagione: “Questo è un anno importante per me, sono molto contento dello spazio che sto trovando e della squadra forte che abbiamo; siamo all’inizio, c’è ancora molto da lavorare, vorrei sbloccarmi per me e per la squadra, sto lavorando bene”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.