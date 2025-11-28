ARQUATA DEL TRONTO – Ad Arquata del Tronto, nella frazione Borgo, è stata inaugurata la nuova caserma dei
Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, un’opera strategica per la sicurezza e la rinascita del
territorio colpito dal sisma del 2016. L’intervento, inserito tra quelli di “importanza
essenziale”, ha previsto la demolizione della vecchia struttura lesionata e la ricostruzione
ex novo, per un importo complessivo di 3,1 milioni di euro a favore dell’Agenzia del
Demanio, soggetto attuatore. La caserma è intitolata ad Aldo Pala, arquatano e Brigadiere
dei Carabinieri, medaglia d’oro al valor militare.
All’inaugurazione erano presenti il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”,
Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, il Comandante della Legione Carabinieri
Marche, Generale Nicola Conforti, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi, il Comandante
provinciale Domenico Barone, il Comandante dei Carabinieri Forestali Marche Mauro
Macino, il Comandante del reparto Carabinieri “Parco Nazionale Gran Sasso Monti della
Laga,” Ten.Col Sonia Placidi, il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, l’assessore
regionale Francesca Pantaloni, il responsabile dell’Agenzia del Demanio Marche Pierpaolo
Russo, i consiglieri regionali Andrea Cardilli ed Enrico Piergallini, il sindaco Michele Franchi
e il consigliere provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli.
«Questa caserma – ha dichiarato il commissario Castelli – è il frutto di un lavoro che
rappresenta un pilastro per la rinascita del cratere sismico. Fornire strutture sicure ed
efficienti agli uomini e alle donne dell’Arma è una priorità per il futuro delle nostre
comunità. E’ un risultato conseguito con tanta fatica, ma anche con tanta determinazione
condivisa con tutti, perché questo è un vero lavoro di squadra ».
Il Comandante Interregionale Carabinieri Aldo Iacobelli aggiunge che « La caserma non è
semplicemente un luogo di lavoro, ma è un ambiente familiare dove si fondono le singole individualità del Comandante e dei suoi carabinieri con un unico obiettivo adempiere al
giuramento fatto. Gli arquatani sono i destinatari di quell’attenzione che i Carabinieri
dedicano a questa comunità da più di 160 anni, ovvero l’anno dell’istituzione del comando
stazione dei Carabinieri in questa realtà».
Il sindaco Michele Franchi evidenzia che «Per noi è importante avere un presidio perché
come si dice sempre quanto succede qualcosa ad Arquata, come in montagna, ci si rivolge
al Sindaco, al parroco e al comandante della stazione dei Carabinieri. È una struttura
davvero all’avanguardia, ciò significa che qui si vuole credere in questo territorio».
Il nuovo edificio si sviluppa su due piani fuori terra e un piano seminterrato, con una
superficie catastale di circa 708 metri quadrati. La progettazione ha seguito criteri di
sostenibilità e sicurezza: la caserma è NZEB (Nearly Zero Energy Building), conforme ai
Criteri Ambientali Minimi, e dotata di impianto fotovoltaico per ridurre i consumi
energetici.
Gli spazi sono stati pensati per garantire autonomia ai due reparti: uffici, armerie,
magazzini e cantine sono distribuiti in modo indipendente, mentre le aree comuni
favoriscono la funzionalità operativa. Il piano seminterrato ospita locali tecnici, armerie e
box auto; il piano terra è dedicato agli uffici e agli spazi di accoglienza, con ingressi separati
per il personale e il pubblico; il primo piano comprende gli alloggi e le camerate per il
personale di servizio.
Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza: porte e finestre del piano terra sono
antisfondamento, antieffrazione e antiproiettile, mentre gli accessi sono controllati da
sistemi di videosorveglianza. All’esterno, oltre alla viabilità interna e alla rampa carrabile,
è prevista la piantumazione di nuove alberature per armonizzare l’opera con il contesto
paesaggistico.
Il cronoprogramma ha fissato in 300 giorni la durata dei lavori, preceduti da rilievi ad alta
precisione con Laser Scanner 3D e droni, per garantire accuratezza progettuale e sicurezza
in fase esecutiva.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo