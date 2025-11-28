Presentano il volume i curatori Giulia Menzietti e Ludovico Romagni e ne discutono con Giuseppe Bonaccorso, professore associato della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino è felice di promuovere il terzo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato all’architettura con la presentazione del volume curato da Giulia Menzietti e Ludovico Romagni La Cartiera Mondadori di Ascoli Piceno (Libria, 2024).

Presentano il volume i curatori Giulia Menzietti e Ludovico Romagni e ne discutono con Giuseppe Bonaccorso, professore associato della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.