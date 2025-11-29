ASCOLI PICENO – Negli spazi della Sala Pastori del Polo Culturale Sant’Agostino è stato ufficialmente presentato GiovaniPlus Ascoli Piceno, il nuovo servizio Informagiovani del Comune di Ascoli Piceno e hub territoriale del progetto LAP – Laboratori Aperti del Piceno, gestito da Gate REI S.r.l. Società Benefit, finanziato dalla Regione Marche attraverso il PR FESR 2021–2027. Un’inaugurazione partecipata, che segna l’avvio di un’infrastruttura educativa e sociale pensata per offrire ai giovani del territorio un punto di riferimento stabile, accessibile e orientato alla crescita.

GiovaniPlus nasce con una visione precisa: restituire alla città uno spazio pubblico capace di connettere educazione, orientamento, competenze e imprenditorialità. Uno spazio che, come previsto dal progetto originario, unisce attività di informazione e accompagnamento alla formazione, alla sperimentazione tecnologica e a percorsi dedicati allo sviluppo del talento. La cornice del progetto LAP amplia ulteriormente questo impianto, portando nel territorio servizi che fino a oggi non erano presenti.

“Questo nuovo servizio rappresenta un investimento concreto nel futuro della nostra città” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti nel corso dell’inaugurazione, alla quale ha partecipato anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Donatella Ferretti: “GiovaniPlus non è soltanto un nuovo servizio, ma un luogo che mette al centro le aspirazioni, le capacità e il talento dei nostri giovani. Come amministrazione, crediamo fortemente nell’importanza di offrire strumenti e opportunità che aiutino le nuove generazioni a costruire percorsi di vita e professionali solidi e orientati all’innovazione. Vogliamo che i giovani percepiscano Ascoli come un posto in cui crescere, restare e realizzarsi”.

“L’avvio operativo di GiovaniPlus ci permette di offrire al territorio un insieme di servizi che rispondono alle esigenze reali di chi studia, lavora, crea impresa o cerca nuove competenze” ha aggiunto Diego Teloni, vice presidente e co-fondatore di Gate REI. “È uno spazio pensato per essere utile e concreto, dove i giovani possono trovare orientamento e strumenti per crescere, e dove imprese e professionisti possono accedere a supporto specialistico e nuove connessioni. Il nostro impegno è rendere questo hub un punto di riferimento stabile per la comunità”.

Il nuovo hub si configura come un ambiente collaborativo aperto alla comunità, dove giovani, scuole, imprese, associazioni e professionisti possono incontrarsi, co-progettare e accedere a opportunità formative e di networking. Accanto al servizio Informagiovani e ai laboratori STEAM, che resteranno parte integrante dell’offerta strutturale, GiovaniPlus introduce una serie di linee di attività che rispondono alle trasformazioni del mondo del lavoro e alle esigenze emergenti del territorio. Una delle principali direttrici riguarda la formazione imprenditoriale secondo il quadro europeo EntreComp. La programmazione prevede iniziative dedicate alla cultura d’impresa, con particolare attenzione alle industrie culturali e creative e all’utilizzo delle tecnologie per valorizzare il patrimonio storico e ambientale locale. A ciò si aggiungono corsi complementari ai percorsi educativi, contenuti online dedicati all’educazione civica e alla sostenibilità, e attività per l’età evolutiva che includono campi estivi su robotica, elettronica e programmazione, rivolti alla fascia 6–19 anni. Un altro asse centrale riguarda la mediazione tra domanda e offerta di competenze. GiovaniPlus lavorerà a stretto contatto con gli atenei marchigiani per promuovere eventi dedicati alle trasformazioni del mercato del lavoro e all’evoluzione delle tecnologie. Sono previsti, inoltre, percorsi di mentoring e coaching, momenti di orientamento professionale, career day e iniziative di incontro tra giovani e imprese, con l’obiettivo di facilitare l’emersione dei talenti e la creazione di nuove opportunità. Il progetto introduce anche servizi specialistici dedicati a startup, PMI e professionisti del territorio. Dallo sviluppo di business plan alla consulenza su bandi e finanziamenti, fino al supporto per strategie di crescita e fundraising, GiovaniPlus sarà operativo come punto di riferimento per chi cerca accompagnamento qualificato. Lo spazio potrà inoltre ospitare eventi aziendali e offrire postazioni di coworking, ampliando così la sua funzione di luogo di lavoro condiviso e di scambio professionale.

