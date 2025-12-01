La pratica, anche se limitata a una sessione settimanale, stimola la flessibilità e la forza degli arti inferiori, migliora la resistenza e contribuisce a diminuire gli stati infiammatori,

ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di taijiquan e qigong realizzato da U.S. Acli provinciale Aps e Asd Sen Dao.

L’iniziativa si svolge, presso la Miniera delle arti in via Spalvieri 15 (dopo la piscina comunale) ad Ascoli ogni mercoledì dalle 19 alle 20,30.

“Secondo una rassegna pubblicata da Shinpo Arti Marziali, diversi studi – dicono i promotori dell’iniziativa – hanno dimostrato che la pratica del Taijiquan e del Qigong contribuisce a migliorare l’equilibrio posturale e ridurre il rischio di cadute, soprattutto negli anziani, oltre a favorire la stabilità articolare e la riduzione dei dolori cronici lombari e articolari. È stato osservato che queste discipline aiutano a mantenere la densità ossea nelle donne in post-menopausa, riducendo così il rischio di fratture, e che favoriscono un allineamento posturale più corretto con conseguente rilassamento delle tensioni muscolari e fasciali. La pratica, anche se limitata a una sessione settimanale, stimola la flessibilità e la forza degli arti inferiori, migliora la resistenza e contribuisce a diminuire gli stati infiammatori, con effetti positivi sull’osteoartrite di anche e ginocchia”.

L’attività di taijiquan e gigong di Unione Sportiva Acli ha aderito al progetto “Benessere Ascoli” portato avanti dall’assessore alla qualità della vita del Comune di Ascoli Piceno Attilio Lattanzi che ha recentemente partecipato ad una lezione presso la Miniera delle arti, evidenziando la consonanza del corso con le iniziative cittadine dedicate al benessere.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi con un messaggio al numero 3495711408.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.