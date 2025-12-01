ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Festa dell’Immacolata” in programma dal 5 all’8 dicembre 2025 presso il Quartiere Porta Maggiore
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 785 del 29 novembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone:
Dalle ore 06:00 del giorno 02 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 10 dicembre 2025:
- Divieto di sosta con rimozione coatta h 24 Piazza Immacolata (parte interna antistante la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti) per permettere l’allestimento e la permanenza delle strutture;
- Divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per gli autorizzati dell’organizzazione impiegati nell’allestimento e dis-allestimento, in Piazza Immacolata (parte interna antistante la Chiesa );
Dalle ore 06:00 alle ore 15:00 dei giorni 3 dicembre 2025 , 6 dicembre 2025 e 10 dicembre 2025:
- Divieto di sosta con rimozione coatta e interdizione alla viabilità veicolare in Piazza Immacolata lato sud e via Pesaro ambo i lati (tratto tra piazza Immacolata e via Fabriano) al fine di permettere lo svolgimento del mercato ambulante;
Dalle ore 06:00 del giorno 04 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 09 dicembre 2025:
- Divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Immacolata , stalli di sosta posti sul lato opposto del civico nr. 23 ( nr. 02 stalli posti ad est e nr. 01 ad ovest rispetto all’attraversamento pedonale ivi presente )
