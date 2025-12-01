PESARO – L’Ascoli esce dal “Benelli” con un punto. Parte forte la Vis Pesaro guidata dall’ex Stellone che mette sotto i bianconeri e andando in vantaggio al 34esimo con Vezzoni. La squadra di Tomei rischia grosso nel primo tempo, mostrando difficoltà nel contenere la pressione e l’aggressività della Vis. Buona comunque la reazione della ripresa, spinta soprattutto dai subentrati, che hanno ribaltato l’inerzia e il ritmo di una gara che sembrava incanalata su binari favorevoli ai padroni di casa. Un pari tutto sommato che è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Mister Tomei dovrà riflettere sul poco convincente approccio al match nella e la difficoltà di creare azioni incisive.

Mister Tomei dalla sala stampa del Benelli di Pesaro ha commentato così il pareggio con la Vis: “E’ stata una partita bella, anche da guardare, intensa, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, sono contento della reazione dei ragazzi, andare sotto non è mai facile, la Vis ha cercato di arginare le situazioni di gioco ed è stata brava a farlo. In questo momento bisogna restare lucidi perché anche un episodio ti può cambiare l’andamento della gara. Il portiere avversario ha fatto due grandi parate, abbiamo centrato una traversa con Oviszach, bene così, sono contento della reazione avuta e ora ci concentreremo sulla prossima sfida.

“La Vis Pesaro è una buonissima squadra, sta facendo molto bene, ci aspettavamo questo tipo di partita, non è facile venire a giocare qui con una squadra che ha molta intensità, contro di noi si raddoppiano un po’ le energie. Riconosco la forza della Vis, ma, lo ribadisco, sono molto contento anche della nostra prestazione. Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo concedendo un tempo, siamo stati lenti nella manovra rallentando i ritmi; nel secondo tempo siamo entrati bene, chi è subentrato ha fatto bene, Oviszack, Palazzino, Corradini, Ndoj, che ha segnato, Bando. Sono contento perché ci daranno una grande mano. Ci sono stati quei tre o quattro episodi in cui se fai gol la partita si incanala in una certa maniera, abbiamo anche rischiato perché la Vis ha centrato un palo con un gran gesto tecnico, ma nel secondo tempo siamo stati molto presenti in area avversaria, tanti cross, tanti angoli e situazioni in cui poteva scaturire il gol – la traversa, la parata su Palazzino, la parata a terra e il gol – lì oggettivamente chi segna la porta a casa”.

