ASCOLI PICENO – Giovedì 4 dicembre, alle ore 16.30 in sala De Carolis a Palazzo Arengo, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati agli agenti della Polizia Locale di Ascoli Piceno che hanno partecipato al corso di addestramento tecnico-operativo, svolto sotto la guida del Maestro Davide Pandoli.

Da luglio a novembre il presidente dell’Asd karate kick boxing Team Pandoli ha condotto un percorso formativo articolato in sessioni teoriche e sessioni operative durante le quali gli operatori di Polizia Locale hanno potuto acquisire competenze fondamentali sull’utilizzo dello spray anti-aggressione, del bastone estensibile, oltre alle tecniche operative di sicurezza, gestione del conflitto, posti di controllo, perquisizione e gestione del fermato.

L’addestramento si è svolto con simulazioni avanzate in aula, in palestra e all’esterno, per migliorare la sicurezza degli operatori a tutela della cittadinanza.

