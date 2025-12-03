Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, via XX Settembre e Piazza Roma nei giorni 5/8 dicembre 2025 per evento “Mercatino Antiquariato” e per il giorno 5 dicembre 2025 in Piazza Simonetti per evento “Guida autonoma”

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 791 del 2 dicembre 2025 l’Amministrazione comunale dispone di istituire

1) Piazza Simonetti lato nord-est spazio adiacente ex Edicola , compreso nr. 01 stallo di sosta, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 5 dicembre 2025:

il divieto di sosta con rimozione coatta;

2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, e Piazza Simonetti ( esclusi stalli Prefettura) dalle ore 14:00 di venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 22:00 di lunedì 8 dicembre 2025:

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

3) Piazza Roma lato sud dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno di lunedì 08 dicembre 2025 (cerimonia alzabandiera Festività di Santa Barbara):

il divieto di sosta con rimozione coatta;

4) Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 di sabato 6 dicembre 2025 alle ore 22:00 di lunedì 8 dicembre 2025:

il divieto di sosta con rimozione coatta;

5) Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, dalle ore 09:30 alle ore 19:00 dei giorni di sabato 6 dicembre 2025, domenica 7 dicembre 2025 e dalle ore 09:30 alle ore 22:00 di lunedì 8 dicembre 2025:

interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese.

6) la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo, nei giorni di sabato 6 dicembre, domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre 2025 limitatamente a Corso Trento e Trieste e Piazza del Popolo: sarà pertanto consentito il transito in Piazza Roma corsia di scorrimento lato sud, Via XX Settembre e Piazza Arringo con la seguente limitazione per il giorno 8 dicembre 2025 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 per cerimonia di Santa Barbara.

