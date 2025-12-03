ASCOLI PICENO – Il Presidente del Cotuge Marco Fioravanti ha informato, in apertura dell’Assemblea del Cotuge svoltasi questa mattina, 3 dicembre, di aver incontrato, poco prima della riunione, i Maestri di Sci e Snowboard ascolani, iscritti al Collegio Maestri di Sci e Snowboard delle Marche, per condividere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione attuale e sul futuro di Monte Piselli. Successivamente, il Presidente Fioravanti ha proposto all’Assemblea del Cotuge di valutare la possibilità di consentire la partecipazione di un rappresentante degli stessi Maestri di Sci e Snowbord alle future assemblee, così da garantire un dialogo costante e diretto con gli operatori della montagna.

In merito alla situazione relativa all’impianto di Monte Piselli, è stato proposto di verbalizzare che, qualora entro la fine di marzo 2026 non siano state avviate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione le procedure pubbliche per la realizzazione del nuovo impianto di risalita da San Giacomo a Monte Piselli, con relativa stazione intermedia, verrà nuovamente convocata l’Assemblea del Cotuge per stabilire una possibile soluzione alternativa.

La proposta, approvata dall’Assemblea, mira a evitare il rischio di isolamento e abbandono di Monte Piselli, nonché per scongiurare ogni forma di immobilismo politico e decisionale che comprometterebbe il futuro della montagna.

