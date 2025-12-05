L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre, ore 21. “Universo Mia” è lo spettacolo che, a sorpresa, fuori dagli schemi della musica da camera, chiude il Festival “Il Filo di Arianna” iniziato a ottobre

ASCOLI PICENO – Trenta artisti salgono sul palcoscenico del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno per un omaggio a Mia Martini a 30 anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre, ore 21. “Universo Mia” è lo spettacolo che, a sorpresa, fuori dagli schemi della musica da camera, chiude il Festival “Il Filo di Arianna” iniziato a ottobre e organizzato dall’associazione ascolipicenofestival odv. Il direttore d’orchestra e arrangiatore è il maestro Roberto Molinelli, già apprezzato quest’anno alla viola con il “Trio Dante” e con una brillante carriera tra classica e pop, la voce solista è invece di Vanessa Chiappa, la voce recitante à di Nicola Gaggi. A completare l’organico ci sono l’Orchestra “I Duchi di Acquaviva” e il “Bettino Padovano Pop Ensemble”. Un cast di ottimo livello pronto ad offrire agli spettatori uno spettacolo emozionante reso possibile in particolare dalla Fondazione nazionale delle comunicazioni.

I biglietti sono già in vendita su ciaotickets.it oppure da un’ora prima dell’inizio del concerto nel Teatro dei Filarmonici. Data la notevole richiesta si consiglia l’acquisto online. I prezzi sono gli stessi dei concerti del Festival: 13 euro intero, 10 soci Apf e convenzionati, 5 studenti. Per questioni organizzative non si accettano prenotazioni. Info 3338791607.

Mia Martini è stata voce ed anima capace di trasformare la passione in melodia e il dolore in arte. Le sue interpretazioni intense e sincere continuano a vibrare come un’eco eterna. “Vogliamo renderle omaggio con la potenza e la delicatezza che meritano solo le grandi anime, quelle che, come la sua, non smettono mai di cantare”, commenta Roberto Molinelli. “Universo Mia” è il primo emozionante omaggio con orchestra sinfonica interamente dedicato all’indimenticabile Mia Martini. Durante lo spettacolo, che vede più di 30 elementi, Vanessa Chiappa, cantante, vocal coach e performer molto apprezzata, dalla ampia e intensa vocalità, esegue i suoi maggiori successi della cantautrice scomparsa nel 1995 come “Almeno tu nell’universo”, “Gli uomini non cambiano” e “Minuetto”.

Vanessa Chiappa, di Senigallia, padre italiano e madre americana, ha una formazione canora eterogena e sa passare dal pop al rock al musical con estrema facilità. Ha all’attivo centinaia di live ed ha collaborato come vocalist live con artisti come Max Pezzali, Tiromancino, Francesco Baccini, Andrea Mingardi, eccetera. “Lei sapeva interpretare ogni brano con la complessità della sua anima e il suo tormentato vissuto”, sottolinea.

Il direttore artistico di ascolipicenofestival, il violoncellista Giuiano De Angelis, fa anche un bilancio molto positivo del Festival “Il Filo di Arianna”. “Abbiamo registrato – afferma – il record di appuntamenti,18 aperti al pubblico e 7 destinati alle scuole, la crescita del numero degli spettatori, degli abbonati e degli studenti raggiunti, ben 1500, record per tutte le Marche. Quest’anno inoltre l’associazione è diventata di primario interesse regionale ed ente storico per il Ministero della cultura. Ringrazio il pubblico e tutti coloro che ci hanno aiutato”.

