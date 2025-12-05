Con il salotto d’Italia si sono ‘accese’ anche piazza Arringo, via Trieste e gli altri meravigliosi scorci cittadini, per un’atmosfera magica

ASCOLI PICENO – Tutti con il fiato sospeso, poi le luci di Natale hanno lasciato spazio alla bellezza e all’emozione. La cerimonia di accensione delle luminarie, nel tardo pomeriggio di oggi, ha richiamato in piazza del Popolo cittadini e turisti: qualche minuto di attesa e il cuore del centro storico è stato avvolto da uno splendido manto di luce.

Con il salotto d’Italia si sono ‘accese’ anche piazza Arringo, via Trieste e gli altri meravigliosi scorci cittadini, per un’atmosfera magica che accompagnerà ascolani e visitatori fino all’Epifania.

“L’occasione mi è gradita per augurare a tutti buon Natale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – E’ un tempo speciale, che richiama all’intimità della famiglia, della casa e, perché no, della propria città. Per questo mi auguro che la magia delle luminarie, il villaggio di piazza Arringo e i tanti eventi in programma contribuiscano a far vivere festività serene ai residenti, ai turisti e agli ascolani che rientreranno dalle località di studio o di lavoro”.

