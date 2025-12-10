Ambulatorio nel palazzo comunale Magnalbò, riceve nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 16

ROTELLA – Apre domani, giovedì 11 dicembre, a Rotella, l’ambulatorio del medico Francesco Morsut. Il professionista, titolare di convenzione di medicina generale, ha dato la propria disponibilità a coprire la carenza che si crea a Rotella proprio da domani, ultimo giorno di servizio nel comune del medico Gianclaudio Fanesi. Per la scelta di Morsut, al fine di agevolare il più possibile i cittadini di Rotella evitando loro di recarsi allufficio anagrafe assistiti dell’ospedale Mazzoni, l’Ast di Ascoli mette a disposizione una unità di personale amministrativo che, sia domani 11 dicembre, sia martedì 16 dicembre, dalle 9 alle 13, è presente nellambulatorio che si trova nel palazzo comunale Magnalbò, per l’erogazione del servizio relativo alla scelta del nuovo medico.

La priorità dell’Azienda sanitaria territoriale sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo rimane “quella, come rimarcato già in passato quando si sono verificate queste situazioni, di non fare rimanere gli assistiti di alcun comune senza medico di medicina generale. Per fare questo cerchiamo di coprire le zone carenti non appena le stesse diventano tali. Inoltre, proprio al fine di agevolare il più possibile i cittadini di Rotella evitando loro di doversi spostare per raggiungere lufficio dellanagrafe assistiti allospedale di Ascoli, abbiamo messo a disposizione una unità di personale amministrativo dell’azienda, che ringrazio, che domani e martedì prossimo si reca sul posto per permettere alle persone di fare la scelta del nuovo medico”.

Il medico di medicina generale Francesco Morsut, in servizio a Rotella da domani 11 dicembre con ambulatorio nel palazzo comunale Magnalbò, riceve nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 16.

