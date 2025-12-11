Sei candidati stanno per competere per il lavoro dei loro sogni. Dovranno mostrarsi nella miglior luce possibile e risolvere una serie di prove

ASCOLI PICENO – Sabato 13 dicembre alle ore 21 al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno nuovo appuntamento con la Rassegna Ascolinscena e lo spettacolo “Il colloquio” della Compagnia Nuovo Teatro Tempesta di Firenze.

Sei candidati stanno per competere per il lavoro dei loro sogni. Dovranno mostrarsi nella miglior luce possibile e risolvere una serie di prove. Ma quanto saranno disposti a sacrificare per realizzare il loro desiderio? Questa commedia crudele usa l’umorismo per parlare di problemi che siamo abituati a ignorare sul posto di lavoro: la disuguaglianza, le molestie sessuali, la manipolazione e i giochi di potere. Ogni personaggio ha il proprio bagaglio di sogni e insicurezze, e fa del suo meglio per essere a posto con se stesso. Ma niente è come sembra. Qui nessuno è felice e tutti si cimentano in un gioco disperato, senza capirne le regole. Scelgono diverse strategie per vincere, da quelle classiche e “buone” all’imbroglio e alla violenza, solo per capire che nulla li avvicina davvero alla felicità.

Sul palco del PalaFolli gli attori: Gabrielle Bagnoli, Virginia Bellini, Mattia Ciardi, Giulia De Giorgio, Andrea Fantini, Matteo Mazza, Andrea Corti e Marco Bartolini che cura anche la regia dello spettacolo. Il testo è di Marco Grossi.

Nuovo Teatro Tempesta è una compagnia teatrale e di produzione fondata a Firenze nel 2024 dall’incontro di giovani attori fiorentini che puntano su una regia dinamica e ritmica, scegliendo e scrivendo storie che tracciano nuove rotte con l’obiettivo di vivere il teatro come luogo di incontro e di scambio. Il loro lavoro origina dalla narrazione, credendo nel potere di una buona storia e in come cambia chi la ascolta. Per questo scelgono drammaturgie contemporanee e meno conosciute e preferiscono creare le proprie storie o collaborare con autori emergenti.

Lo spettacolo che porteranno al PalaFolli di Ascoli Piceno il prossimo 13 dicembre è stato scritto da Marco Grossi che proprio con “Il colloquio” ha vinto il bando SIAE Nuove Opere “Per Chi Crea” nel 2019. Nuovo Teatro Tempesta ha inscenato la propria versione nel 2023, con la regia di Marco Bartolini e lavorare su questo progetto è stata una esperienza così intensa e gratificante che il cast di attori si è poi costituito nella compagnia attuale.

“Il colloquio” sarà il terzo spettacolo in concorso nella Rassegna Ascolinscena, organizzata da DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli e che giunge quest’anno alla sua XVIII edizione. Il pubblico abbonato sarà chiamato a votare per il Miglior Spettacolo (Gradimento del Pubblico) e la giuria degli organizzatori voterà per le varie categorie.

A termine dello spettacolo il pubblico potrà salutare attori e regista durante la piccola degustazione di vino e assaggi di stuzzichini offerti dal supermercato Tigre di Villa Pigna, sostenitore da anni della Rassegna Ascolinscena.

Biglietti in vendita presso il PalaFolli Teatro oppure on line su www.palafolli.it (costo € 13)

