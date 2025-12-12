Presentazione del volume curato da Salvatore Santuccio “Roma disegnata”. Presenta il volume il curatore del volume Salvatore Santuccio e ne discute con Marta Magagnini e Giuseppe Bonaccorso

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino è felice di promuovere il secondo incontro EXTRA della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno con la presentazione del volume curato da Salvatore Santuccio Roma disegnata (Tab Edizioni, 2025).

Presenta il volume il curatore del volume Salvatore Santuccio e ne discute con Marta Magagnini e Giuseppe Bonaccorso, professori associati della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino.

