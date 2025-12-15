Un calendario che unisce intrattenimento e identità, trasformando le feste in un’occasione per vivere il territorio in modo pieno, tra eventi all’aperto e percorsi culturali

SPINETOLI – Spinetoli si accende di atmosfera natalizia con un programma ricco e ben distribuito tra borgo e frazioni: appuntamenti per famiglie e bambini, momenti di comunità, musica dal vivo e, soprattutto, la possibilità di entrare nei luoghi della memoria con le aperture straordinarie dei musei. Un calendario che unisce intrattenimento e identità, trasformando le feste in un’occasione per vivere il territorio in modo pieno, tra eventi all’aperto e percorsi culturali.

A guidare questo spirito è l’idea di un Natale “diffuso”, capace di far incontrare persone e generazioni in contesti diversi: dalla Pineta di Pagliare del Tronto al Centro Storico di Spinetoli, fino agli spazi dedicati alla cultura e alle testimonianze del passato.

“Questo calendario è un invito a vivere Spinetoli in tutte le sue anime: il borgo, Pagliare, la pineta, i luoghi dell’incontro. Vogliamo un Natale accogliente, fatto di appuntamenti semplici ma curati, capace di attrarre visitatori e far riscoprire ai cittadini la bellezza di stare nel proprio territorio, sostenendo anche le attività locali”, sottolinea Marianna Giostra, consigliera delegata al Turismo.

Il primo grande appuntamento è in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre, nella Pineta di Pagliare del Tronto, con “Babbo Natale nella Pineta Magica”, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’agenzia SeventeenEventi: un fine settimana pensato per immergersi nella magia delle feste tra luci, scenografie e attività dedicate ai più piccoli.

Il cuore della tradizione torna poi a battere nel borgo con mercoledì 24 dicembre, quando nel Centro Storico di Spinetoli, alle ore 16.30, arriva “La slitta di Babbo Natale”: dolci e regali per tutti i bambini, in un pomeriggio che richiama il calore delle feste vissute in piazza (informazioni 340 75 03 594).

Il giorno di venerdì 26 dicembre raddoppia gli appuntamenti, offrendo due momenti diversi ma complementari. La mattina, alle ore 8, il ritrovo è al Distributore Q8 di Pagliare del Tronto per la “Passeggiata dell’Amicizia”, con partenza alle ore 9.30: un’iniziativa dal sapore autentico, dove il valore principale è quello dello stare insieme. La sera, alle ore 19, l’attenzione si sposta nella Zona Artigianale di Pagliare del Tronto per la “Mostra Scambio”, appuntamento dedicato a curiosi e appassionati, tra esposizione, incontro e condivisione.

La musica chiude il mese con un evento capace di unire bellezza e raccoglimento: domenica 28 dicembre, alle ore 19.00, nella Chiesa di S. Antonio a Pagliare del Tronto, si terrà il Concerto di chitarra dell’Ensemble Chitarristico Piceno, per una serata che porta il Natale anche nel linguaggio più diretto ed emozionale: quello delle note.

Accanto al calendario degli eventi, Spinetoli punta con decisione sulla cultura come esperienza viva del periodo natalizio, con le aperture dei Musei e un percorso che attraversa lavoro, arte e archeologia. Saranno visitabili il Museo della Civiltà Contadina, il Museo della Scultura e la sezione dedicata alla Necropoli Romana, con esposizione presso il Museo della Scultura. Le aperture sono previste nelle date 7, 8, 14, 21 e 26 dicembre, oltre al 4 gennaio, con orario 15.30 – 18.30. Per informazioni: 351 70 87768.

È qui che il programma assume una dimensione più profonda e istituzionale, perché la festa diventa anche occasione di consapevolezza e appartenenza. “Aprire i musei nel tempo delle feste – evidenzia Lory Mascitti, assessora alla Cultura – significa fare un dono alla comunità: offrire tempo, ascolto e memoria. La cultura non è un evento a parte, ma un filo che unisce generazioni diverse e racconta chi siamo. Dalla civiltà contadina alla scultura, fino alla suggestione della Necropoli Romana, Spinetoli mette a disposizione il proprio patrimonio come luogo vivo, da attraversare insieme: con meraviglia, con rispetto e con orgoglio istituzionale per ciò che custodiamo”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.