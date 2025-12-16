Un viaggio intimo e travolgente tra i brani più amati e i tesori nascosti dell’artista abruzzese il 21 dicembre nella splendida cornice del teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Il Teatro Ventidio Basso si prepara ad ospitare un evento di grande intensità emotiva e musicale: “Filippo Graziani – OTTANTA. Buon compleanno Ivan!”. Uno spettacolo che non è una semplice esecuzione, ma un vero e proprio viaggio nell’anima e nella musica di Ivan Graziani, in occasione di quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno.

L’eredità artistica di uno dei più grandi cantautori italiani rivive sul palco grazie alla sensibilità e al talento del figlio, Filippo Graziani, che da oltre dieci anni si dedica a diffondere la potenza creativa del padre. Lo show promette di essere un racconto musicale potente, intimo e travolgente, che attinge non solo ai brani più amati dal pubblico, ma anche a quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo del celebre chitarrista-cantautore.

Filippo Graziani si conferma un performer carismatico e creativo. La sua non è una mera riproposizione: il figlio di Ivan non si limita a interpretare i brani, ma li rinnova con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che, pur mantenendo intatta l’essenza originaria delle composizioni, le impreziosiscono, gettando un ponte ideale tra diverse generazioni di ascoltatori.

Ad accompagnarlo sul palco, un ensemble di musicisti di grande esperienza: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Riccardo Cardelli in veste di polistrumentista.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco Picena APS e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, si annuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore italiana.

Info Biglietti

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo, e online nei punti vendita Vivaticket. Informazioni: È possibile chiamare il numero 329 9481073 o visitare il sito www.followmeevents.it.

