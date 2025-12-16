ASCOLI PICENO – Fondazione Officina dei Sensi investe tanto nella ricerca facendone uno dei propri settori più rilevanti, campo di fondamentale importanza per strutturare il proprio lavoro in maniera scientifica in modo da garantire uno standard di qualità elevato e una formazione del personale accurata.

Dal 2013 ad oggi la Fondazione è sempre stata attiva nell’ambito della ricerca, con pubblicazioni ed attività congressuali non solo nel territorio nazionale ma anche internazionale. I lavori di ricerca sono stati selezionati da enti quali American Academy of Ophtalmology, Association of Academic Physiatrist, ISPRM – International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ISLRR – International Society for Low Vision Research and Rehabilitation. I temi principali che contraddistinguono le ricerche sono la riabilitazione neuro-visiva, la qualità di vita delle famiglie di persone con disabilità, un sistema di welfare sperimentale.

Negli ultimi anni, inoltre, è stato potenziato il settore Accessibilità anche dal punto di vista della ricerca, con la partecipazione all’International Conference on the Inclusive Museum.

“Fondazione ha implementato i propri lavori – ha dichiarato Lucilla Boschi, referente Accessibilità Officina dei Sensi – nel settore Accessibilità perché crediamo che solo così sia possibile rendere i musei più partecipati e accattivanti per tutte le tipologie di persone; per questo è necessario fare ricerca sul patrimonio culturale e approfondire in particolare gli effetti benefici che la partecipazione alla cultura riporta sulla salute delle persone”.

Per dare maggiore sostegno alla ricerca, tra fine 2025 e inizio 2026, il Consiglio di amministrazione della Fondazione si arricchirà di tre nuovi componenti: l’ingegnere del CNR di Roma Luca Papi, esperto in sicurezza e accessibilità del patrimonio culturale, il dottor Luca Labianca, ortopedico pediatrico specializzato in patologie neuromuscolari e medico dello sport dell’ospedale Sant’Andrea di Roma nonché da sempre coautore delle ricerche presentate da Officina dei Sensi, e la Dott.Ing. Silvia Silvestri, referente dell’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche del Comune di Ascoli Piceno.

“Sono tre inserimenti molto importanti – ha detto Mirco Fava, direttore Officina dei Sensi – perché orientano e sviluppano il settore della ricerca che da sempre la Fondazione pone al centro delle proprie attività sia in ambito sanitario che in quello culturale, con conseguente miglioramento della qualità della vita delle persone”.

