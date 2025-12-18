La serata inaugurale sarà condotta da Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e Enrica Consorti responsabile Artistica di Alchimie d’Arte

CASTORANO – Ultimo evento di Alchimie d’Arte del 2025 che con il Patrocinio del Comune di Castorano, presenta “Armonie di colore” una mostra d’arte composta da grandi maestri della pittura e della scultura

L’evento si svolgerà Sabato 20 dicembre 2025 ore 17.00 presso le sale di Via Castellana, 3 a Castorano.

La mostra sarà visitabile tutti i sabati e domeniche fino al 10 gennaio 2026 dalle ore 10 alle 12.00

Aperture straordinarie possono essere richieste al numero di tel. 3285546583

L’evento si avvale delle collaborazioni di Avis Monteprandone e Auser insieme Monteprandone. Con gli sponsor Farmacia S. Giacomo di Fabrizio Roncarolo e Code Service di Lino Damiani.

La serata inaugurale sarà condotta da Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e Enrica Consorti responsabile Artistica di Alchimie d’Arte. L’ingresso è libero e gratuito. Info: 3285546583, e Whatsapp: 3285546583

Gli artisti presenti saranno: Giuseppe Alesiani, Sonia Babini, Paola Celi, Sandro Cianni, Francesco Colella, Enrica Consorti, Ottavio Eleuteri, Vincenzo Luciani, Tiziana Marchionni, Daniele Merli,Patrizio Moscardelli, Laura Nardinocchi, Luigi Pierantozzi, Carina Pieroni, Mara Sperandii, Lorelay Tosi, Giorgina Violoni.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.