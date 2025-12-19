In pochi giorni la comunità ascolana ha dovuto fare i conti con la scomparsa di quattro figure legate in modo significativo alla storia e alla vita del Club.

ASCOLI PICENO -È stata una settimana profondamente segnata dal dolore per l’Ascoli Calcio e per tutto il popolo bianconero. In pochi giorni la comunità ascolana ha dovuto fare i conti con la scomparsa di quattro figure legate in modo significativo alla storia e alla vita del Club.

Il mondo bianconero ha pianto innanzitutto Flaviano Zandoli ed Eugenio Perico, due ex calciatori che hanno vestito la maglia dell’Ascoli lasciando un segno importante nel percorso sportivo della Società. A loro si è aggiunta la perdita improvvisa di Pasquale Allevi, già medico sociale del Club, professionista stimato e uomo profondamente legato ai colori bianconeri. Infine, l’Ascoli ha salutato con commozione Sergio Cantalamessa, il suo abbonato più anziano, simbolo di una fede autentica e mai venuta meno nel corso degli anni.

In occasione della partita di Campionato Ascoli–Campobasso, in programma domenica al Del Duca, la Società ha deciso di rendere omaggio ai defunti con una serie di iniziative cariche di significato. I calciatori bianconeri scenderanno in campo indossando i calzettoni rossi, richiamo al celebre vezzo scaramantico del Presidentissimo Costantino Rozzi, scomparso il 18 dicembre 1994 e figura eterna nella storia del Club. Inoltre, la squadra porterà il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento.

Per l’occasione saranno presenti a bordocampo il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l’Assessore allo Sport Domenico Stallone e il Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e della Società in un momento di profondo cordoglio. Sarà una domenica che andrà oltre il risultato sportivo, nel segno della memoria, del rispetto e dell’appartenenza a una storia che continua a vivere nel cuore di tutta la tifoseria bianconera.

