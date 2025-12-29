ASCOLI PICENO – Si avvicina la notte più attesa dell’anno e non può certo mancare un evento in cui la musica sia protagonista assoluta: si tratta della festa di Capodanno più esclusiva della zona “Marche – Abruzzo”, organizzata dalla “Ass. SpazioEventi” presso le magnifiche sale di Villa Pompizii in località Villa Torre, provincia di Teramo.

La festa avrà inizio alle ore 20 di mercoledì 31 dicembre e proseguirà per tutta la notte: la cena è caratterizzata da un ricchissimo menù, scelto e realizzato con estrema cura ed attenzione alla qualità, accompagnato da un’accurata selezione di vini della cantina Tenuta Antonini.

Sin dai primi momenti la musica e l’animazione accompagneranno gli ospiti nel percorso di benvenuto al nuovo anno: il vocalist Matteo Periodico non ha certo bisogno di presentazioni e saprà catturare l’attenzione degli ospiti e tenere alto il ritmo dell’intera serata, in un connubio virtuoso con i magistrali mix di DJ Raul.

Il live-show sarà appannaggio dei DISTRETTO 13: un rock-party carico di energia e divertimento, tra taglienti riff di chitarra ed irresistibili grooves, per una performance eseguita esclusivamente dal vivo, impreziosita da novità musicali che non permetteranno a nessuno di restare a guardare.

L’evento (cena e dopocena) è “All Inclusive” ed è quasi sold-out. Chi fosse interessato a ricevere informazioni sugli ultimi posti disponibili può contattare telefonicamente 340.5628262 o 346.0341863.

