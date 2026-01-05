ASCOLI PICENO – Altra impresa bianconera.
Dopo aver espugnato per la prima volta nella storia il “Bonolis” prima di Natale, arriva anche uno splendido regalo dell’Epifania: prima storica vittoria al “Gran Sasso d’Italia” contro L’Aquila per 2-1 nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, match valevole per il girone F di serie D.
Decisive le reti di Maio e Coppola.
Nei secondi finali arriva la rete dei padroni di casa con Sparacello, che però risulta ininfluente.
Una prestazione di carattere, qualità e personalità.
Di seguito il tabellino completo
L’AQUILA (4-3-3): Michielin; Astemio (1’st Pomposo), Tavcar, Brunetti, Trifelli; Pandolfi (34’st Corigliano), Mantini (26’st Banegas), Dampha (13’st Vecchione); Carella (47’+2st Ruggiero), Di Renzo, Sparacello.
A disposizione: Guerrieri, Lombardi, Bellardinelli, Grassetti.
Allenatore: Michele Fucili.
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Forgione (3’st Muro), Vechiarello, Coppola (26’st Sbrissa), Sardo (33’st Antoniazzi); Minicucci, Maio (30’st Belloni).
A disposizione: Viganò, Didio, D’Alessandro, Gafuri, Carbone.
Allenatore: Simone Seccardini.
ARBITRO: Marco Gambirasio di Bergamo.
ASSISTENTE 1: Francesco Bagnolesi di Valdarno.
ASSISTENTE 2: Giovanni Gallà di Pistoia.
RETI: 24’pt Maio, 28’pt Coppola, 45’+4st Sparacello.
NOTE: Ammoniti: Dampha. Angoli: 2-3. Recuperi: 2’pt-5’st.
