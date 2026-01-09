LIVE Venerdì 9 gennaio, alle 20:30, stadio Del Duca di Ascoli Piceno.
L’anticipo serale della ventunesima giornata del girone B di Serie C sorride all’Ascoli, che supera la Ternana per 1-0 tra le mura amiche del “Del Duca”. Una vittoria sofferta e arrivata al termine di un finale concitato, che permette ai bianconeri di salire a quota 37 punti in classifica. Gioiscono così i quasi novemila spettatori presenti.
L’Ascoli batte la Ternana 1-0 al termine di un match ad alta tensione.Dopo un primo tempo a trazione bianconera e una traversa colpita da Chakir, la partita si sblocca al 61′: D’Uffizi segna di testa su cross di Silipo (gol inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR). Finale Shock. al 98′ l’arbitro concede un rigore alla Ternana, scatenando le proteste e l’espulsione di mister Tomei. VAR Protagonista: Richiamato al monitor, il direttore di gara revoca il penalty, blindando il successo ascolano dopo ben 16 minuti di recupero totali.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Silipo (82’ Oviszach), Chakir (82’ Gori), D’Uffizi (92’ Palazzino), Alagna, Rizzo Pinna (82’ Ndoj), Rizzo, Milanese (95’ Bando), Corradini. A disp. Brzan, Barosi, Galuppini, Corazza, Menna, Cozzoli, Zagari. All. Tomei
TERNANA: D’Alterio, Bianay (77’ Durmush), Vallocchia, Romeo (92’ Orellana), Dubickas (65’ Leonardi), Maestrelli, Capuano, Donati, Pettinari (64’ Ferrante), Ndrecka, Proietti (77’ McJannet). A disp. Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Meccariello, Kerrigan, Valenti, Bruti. All. Liverani
ARBITRO: Domenico Leone della sezione di Barletta. Gli Assistenti sono Manuel Marchese di Pavia e Matteo Nigri di Trieste. Quarto Ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.
RETI: 64’ D’Uffizi (A)
NOTE: Ammoniti: Alagna (A). Espulso al 99’ Mister Tomei (A) per proteste. Spettatori 8.877 (7.150 abbonati) per un incasso di 50.930,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 0’ pt, 8’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
17 – OCCASIONE ASCOLI. Serie di dribbling di D’Uffizi che si accentra partendo dalla sinistra, tiro dal limite deviato in corner in tuffo dal portiere avversario
21- Assist di Rizzo Pinna per Chakir, si inserisce e calcia al volo, palla che termina di poco fuori
22- Cross di Ndrecka dalla sinistra, si tuffa per colpire Romeo, colpo di testa debole para Vitale
38- Tiro di D’Uffizi dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa
50- Cross di Silipo col destro, Capuano devia in corner rischiando verso la sua porta
77- Doppio Cambio Ternana: fuori Proietti, dentro McJannet, fuori Bianay, dentro Durmush
80- OCCASIONE ASCOLI cross di Silipo a stop di tacco in area di D’Uffizi e tiro che termina a lato di poco
82 – fallo su Alagna sulla trequarti punzione per l’Ascoli
82- Triplo cambio Ascoli: escono Rizzo Pinna, Chakir e Silipo, dentro Ndoj, Gori e Oviszach
88 Cross di Durmush dalla destra, para Vitale, ma Liverani si gioca una card per un contatto a centro area. L’arbitro dopo la revisione lascia proseguire
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo