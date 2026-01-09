Venerdì 9 gennaio, alle 20:30, stadio Del Duca di Ascoli Piceno. Ascoli e Ternana si affrontano allo stadio “Del Duca” nell’anticipo della 21esima giornata del girone B di Serie C

L’anticipo serale della ventunesima giornata del girone B di Serie C sorride all’Ascoli, che supera la Ternana per 1-0 tra le mura amiche del “Del Duca”. Una vittoria sofferta e arrivata al termine di un finale concitato, che permette ai bianconeri di salire a quota 37 punti in classifica. Gioiscono così i quasi novemila spettatori presenti.

L’Ascoli batte la Ternana 1-0 al termine di un match ad alta tensione.Dopo un primo tempo a trazione bianconera e una traversa colpita da Chakir, la partita si sblocca al 61′: D’Uffizi segna di testa su cross di Silipo (gol inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR). Finale Shock. al 98′ l’arbitro concede un rigore alla Ternana, scatenando le proteste e l’espulsione di mister Tomei. VAR Protagonista: Richiamato al monitor, il direttore di gara revoca il penalty, blindando il successo ascolano dopo ben 16 minuti di recupero totali.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Silipo (82’ Oviszach), Chakir (82’ Gori), D’Uffizi (92’ Palazzino), Alagna, Rizzo Pinna (82’ Ndoj), Rizzo, Milanese (95’ Bando), Corradini. A disp. Brzan, Barosi, Galuppini, Corazza, Menna, Cozzoli, Zagari. All. Tomei

TERNANA: D’Alterio, Bianay (77’ Durmush), Vallocchia, Romeo (92’ Orellana), Dubickas (65’ Leonardi), Maestrelli, Capuano, Donati, Pettinari (64’ Ferrante), Ndrecka, Proietti (77’ McJannet). A disp. Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Meccariello, Kerrigan, Valenti, Bruti. All. Liverani

ARBITRO: Domenico Leone della sezione di Barletta. Gli Assistenti sono Manuel Marchese di Pavia e Matteo Nigri di Trieste. Quarto Ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

RETI: 64’ D’Uffizi (A)

NOTE: Ammoniti: Alagna (A). Espulso al 99’ Mister Tomei (A) per proteste. Spettatori 8.877 (7.150 abbonati) per un incasso di 50.930,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 0’ pt, 8’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0- Inizia il match. Ascoli in maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi. Ternana col classico completino rossoverde.

3- corner Ternana dopo la deviazione di Rizzo su un tocco di Dubickas che cerca Romeo

10′ l’Ascoli gestisce con un buon possesso palla

13- Rizzo Pinna punizione dai 25 metri, nulla di fatto

17 – OCCASIONE ASCOLI. Serie di dribbling di D’Uffizi che si accentra partendo dalla sinistra, tiro dal limite deviato in corner in tuffo dal portiere avversario

21- Assist di Rizzo Pinna per Chakir, si inserisce e calcia al volo, palla che termina di poco fuori 22- Cross di Ndrecka dalla sinistra, si tuffa per colpire Romeo, colpo di testa debole para Vitale 38- Tiro di D’Uffizi dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa 46- Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

46- si riparte, nessuna sostituzione all’intervallo nelle due squadre

47′ – ASCOL, Silipo crossa per la testa di Chakir, spunta D’Uffizi a ribadire davanti a D’Alterio, ma in evidente posizione di fuorigioco

50- Cross di Silipo col destro, Capuano devia in corner rischiando verso la sua porta 53- OCCASIONE ASCOLI Milanese dal limite, pallone teso fuori di pochissimo. Tomei si gioca una card FVS per un fallo su Chakir che era pronto a deviare verso rete. L’arbitro rivede l’azione ma non sanziona e si prosegue

56 – TRAVERSA COLPITA DA CHAKIR, colpo di testa ravvicinato su cross di Silipo

61- GOL ANNULLATO ALL’ASCOLI, offside di D’Uffizi che aveva infilato con un colpo di testa ravvicinato su cross di Silipo. RICHIAMATO AL MONITOR L’ARBITRO CAMBIA IDEA. GOL VALIDO . Ottavo centro in campionato per D’Uffizi

65- Doppio cambio Ternana: fuori Dubickas e Pettinari, dentro Ferrante e Orellana

72- Ammonito Ferrante, entrato fallosamente su Rizzo all’altezza del centrocampo

75- Cartellino giallo per Alagna che era diffidato e salterà la prossima gara

77- Doppio Cambio Ternana: fuori Proietti, dentro McJannet, fuori Bianay, dentro Durmush

80- OCCASIONE ASCOLI cross di Silipo a stop di tacco in area di D’Uffizi e tiro che termina a lato di poco

82 – fallo su Alagna sulla trequarti punzione per l’Ascoli

82- Triplo cambio Ascoli: escono Rizzo Pinna, Chakir e Silipo, dentro Ndoj, Gori e Oviszach

88 Cross di Durmush dalla destra, para Vitale, ma Liverani si gioca una card per un contatto a centro area. L’arbitro dopo la revisione lascia proseguire

90- Entra Palazzino per D’Uffizi nell’Ascoli. Nella Ternana Orellana per Romeo. Concessi otto minuti di recupero

92 – Palazzino si invola verso l’area ma viene fermato dalla difesa rossoverde

95- Esce Milanese che si ferma per crampi, dentro Bando

98 – RIGORE PER LA TERNANA per una trattenuta di Alagna su McJannet. L’arbitro richiamato al monitor, espulso Tomei per proteste

100- REVOCATO IL PENALTY ALLA TERNANA, Leone dopo una lunga revisione cambia idea

105- Corner per la Ternana, sale tutta la squadra anche i il portiere D’Alterio, allontana la difesa spazzando 106- Finisce il match

