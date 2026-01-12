Il doculibro di Pallottini è leggero e divertente ed ha come guida la voce di Gigi Proietti, alternata a quella di tanti colleghi e amici che hanno voluto condividere i suoi preziosissimi insegnamenti di arte e di vita

ASCOLI PICENO – Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità’ di Claudio Pallottini, autore del libro dedicato al grande Gigi Proietti.



Attore, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore, diplomato al Laboratorio di Proietti per il quale ha recitato e scritto testi e commedie, Pallottini, conosciuto per il ruolo di Spartaco ne “La Signora delle Camelie”, fa venire fuori l’ironia, l’aneddoto comico e la risata di Proietti, la sua capacità di insegnare a futuri attori e attrici come dire una battuta e come far arrivare al pubblico un pensiero. Il suo trasmettere come rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa e soprattutto il suo amore per la conoscenza: “Senza conoscere non vai da nessuna parte, giovano’!”.



Il doculibro di Pallottini è leggero e divertente ed ha come guida la voce di Gigi Proietti, alternata a quella di tanti colleghi e amici che hanno voluto condividere i suoi preziosissimi insegnamenti di arte e di vita. Fra le testimonianze quelle delle figlie Carlotta e Susanna Proietti, di Rodolfo Laganà, Maurizio Micheli, Sandra Collodel, Simona Marchini, Gianluca Guidi, Nicola Piovani, Gianfranco Iannuzzo, Enrico Vanzina, Massimo Wertmüller e Flavio Insinna.



In questa conversazione a più voci ci sono tutto l’amore per il teatro e per il mestiere dell’attore, fatto di gioie e soddisfazioni ma anche di dolori, frustrazioni e sofferenze.



“Dal più grande al più piccolo, da Robert De Niro a chi vuoi tu, non ce n’è uno che non soffra”, diceva Proietti. Lo spettacolo vedrà la partecipazione dell’autore del libro Claudio Pallottini, di Andrea Bianchi al pianoforte, dell’attore Ermenegildo Marciante e di Carlotta Proietti, figlia di Gigi, che ha seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo: teatro, musica e televisione.

Appuntamento al Teatro Concordia di Cupramontana domenica 25 gennaio, ad Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso) giovedi 29 gennaio, a Porto San Giorgio (Teatro Comunale) venerdi 30 gennaio.

Prevendita:

Cupramontana: vivaticket e ticketone

Porto San Giorgio: ticketone

Ascoli Piceno: vivatcket e ticketone

Per info ISOLANI SPETTACOLI +39 376 214 3061

[email protected]

