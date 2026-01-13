ASCOLI PICENO – ‘Tartufo Nero Festival’ torna di nuovo protagonista a Roccafluvione (AP) con la seconda edizione della

coinvolgente rassegna da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Tre giornate all’insegna di sapori, cultura,

esperienze e tradizione che si incontrano nel cuore pulsante dell’entroterra Piceno dando vita a una

manifestazione pensata per valorizzare il tartufo nero pregiato di Roccafluvione e promuovere il borgo

Piceno come eccellenza del gusto. Organizzato dal Comune di Roccafluvione, con il supporto di Regione

Marche, Camera di Commercio delle Marche, Fondazione Carisap, Unione Montana del Tronto e

Valfluvione (grazie ai fondi della Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI), Pro Loco Roccafluvione,

Consorzio Vini Piceni, Linfa e realtà associative, il Festival riunisce chef, produttori, esperti e appassionati

dei sapori autentici per regalare a chiunque parteciperà un’esperienza unica.

«Roccafluvione fa parte del circuito delle Città del Tartufo e sono convinto che possiamo diventare un

punto di riferimento per il sud della nostra Regione se mettiamo in rete in maniera sinergica tutte le realtà

del Tartufo presenti nelle Marche, immagino una vera e propria “Via del Tartufo”! – ha dichiarato Emiliano

Sciamanna, sindaco di Roccafluvione -. All’interno del Nero Palace esporranno 18 produttori di cui 10 di

tartufo, di questi 8 sono di Roccafluvione, proprio a confermare quanto il territorio sia in grado di offrire in

termini di qualità e quantità. Un tartufo nero pregiato, quello di Roccafluvione, conosciuto da sempre fuori

regione e addirittura anche esportato all’estero, fino ad arrivare sulle tavole dei ristoranti oltre Oceano.

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente interessante perché unirà tanti momenti significativi. Infatti,

oltre alla mascotte ‘Truffolino’ sempre pronto a dare il benvenuto per la gioia soprattutto dei più piccoli,

fuori dal Nero Palace ci saranno: attività dedicate ai bambini, una mostra dei lavori delle “Donne per

Roccafluvione”, una zona food (Nero Village) dove sarà possibile degustare e stuzzicare street food

d’autore, la mostra mercato “Il tartufo e la terra” e particolare novità dell’edizione 2026 il mercatino

dell’artigianato in piazza Aldo Moro e la partecipazione del Club Ferrari di Castorano con i bolidi di

Maranello in bella mostra».

Ad arricchire il tutto non mancherà poi l’intrattenimento musicale venerdì e sabato sera. Madrina

d’eccezione nella serata d’apertura sarà Anna Falchi, che prenderà parte al taglio del nastro insieme alle

tante Autorità. Talks, convegno presso la Sala Consiliare Comunale, show-cooking con chef locali e

nazionali, visite in tartufaia, trekking e escursioni in bike lungo i sentieri del tartufo e una curiosa gara tra

cani (aperta a tutti) che nelle adiacenze del Nero Palace si sfideranno nella ricerca della pregiata patata. Alla

manifestazione hanno aderito tutti i ristoranti di Roccafluvione e tanti altri delle città del tartufo confinanti:

Venarotta, Comunanza, Force e Palmiano, che nei tre giorni di Festival prepareranno menù a base tartufo,

per un ampio coinvolgimento di tutto il territorio e non soltanto del nostro comune. Prodotti tipici, vini

locali, tartufi freschi e trasformati, esperienze reali, per scoprire dove nasce il tartufo e come viene raccolto,

accompagnati da cercatori professionisti e cani addestrati. Approfondimenti su sostenibilità, territorio,

cucina con tartufo, qualità della vita e promozione del prodotto. Ad accompagnare le tante iniziative

allestite ci saranno ospiti importanti. Oltre ad Anna Falchi che darà il via venerdì alle 17, ci saranno

Paolo Notari giornalista e conduttore Rai nel ruolo di moderatore, Maurizio Varriano, lo chef Max Mariola

con il suo show-cooking nella giornata di sabato 24 e il gran finale domenica 25 con i dolci al tartufo di

Monia De Carolis (seconda classificata a Bake Off Italia 8), lo scrittore, conduttore e autore televisivo di

Voyager, Roberto Giacobbo insieme a Giacomo Recchioni e gli chef Enrico Mazzaroni, Daniele Citeroni e

Zunica.

