Di certo Shakespeare non vedrà questa commedia, ma, se fosse chiamato in causa, sicuramente avrebbe di che ridere. Sì, perché non c’è nulla di tragico in questa commedia ma molto da divertirsi

ASCOLI PICENO – Torna dopo la pausa natalizia la Rassegna di commedie Ascolinscena al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Sabato 17 gennaio alle ore 21:00 il palco ascolano ospiterà la Compagnia Teatrale Arca con lo spettacolo “La nutrice, Romeo & Giulietta”.

Di certo Shakespeare non vedrà questa commedia, ma, se fosse chiamato in causa, sicuramente avrebbe di che ridere. Sì, perché non c’è nulla di tragico in questa commedia ma molto da divertirsi.

“La nutrice, Romeo & Giulietta” è un adattamento di “Sono sempre in ritardo di un anno”. Si tratta di una commedia brillante scritta nel 2007 da Corrado Vallerotti, attore, autore di testi teatrali, ispirata al “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Pur non stravolgendone completamente la trama, l’autore presenta una galleria di personaggi pittoreschi e stravaganti che, in un meccanismo ricco di ritmo, imprevisti e colpi di scena, danno vita a gag vivaci e situazioni esilaranti in cui il pubblico viene immediatamente coinvolto e irresistibilmente trascinato fino al termine.

La “Compagnia Teatrale ARCA” nasce nel 1980 a Trevi (PG) ed adotta il nome “ARCA” a testimonianza della volontà dei fondatori di considerare la Compagnia come un’enorme nave nella quale ognuno che ne fa richiesta, può salpare diretto alla scoperta dell’affascinante mondo del teatro. Negli anni l’Arca ha collezionato successi e premi in tutta Italia ed anche nelle edizioni passate di Ascolinscena. Questo appuntamento è un gradito ritorno di una delle compagnie teatrali che ha riscosso più successo nella rassegna ascolana.

La Rassegna Ascolinscena, organizzata da DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Foll, è un concorso che va in scena da diciotto edizioni e che riscuote sempre grande successo tra il pubblico, che, se abbonato, è chiamato ad assegnare il Premio Gradimento del Pubblico con il proprio voto.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà salutare attori e regista durante la piccola degustazione di vino e assaggi di stuzzichini offerti dal supermercato Tigre di Villa Pigna, sostenitore da anni della Rassegna Ascolinscena.

Sono ancora disponibili alcuni biglietti presso il PalaFolli Teatro oppure on-line su www.palafolli.it (costo € 13,00)

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.