ASCOLI PICENO- La chiesa del Santissimo Salvatore, edificio di culto della frazione Cerreto di Venarotta, è

oggi interessata da un importante intervento di riparazione e miglioramento sismico

avviato nell’ambito della ricostruzione post‑sisma. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha

autorizzato la liquidazione del primo acconto dei lavori, pari a 104.114 euro, a fronte di un

contributo complessivo concesso alla Diocesi di 364.739 euro.

«L’obiettivo è restituire alla comunità un luogo di culto sicuro, pienamente fruibile e

rispettoso della sua storia, garantendo allo stesso tempo una migliore conservazione del

patrimonio architettonico -spiega il commissario straordinario, Guido Castelli -. Il recupero

dell’edificio rappresenta non solo un intervento tecnico, ma anche un tassello essenziale

della ricostruzione culturale e identitaria del territorio. Ringrazio la forte collaborazione

avviata con la Diocesi ed il lavoro costante di Usr e della Regione guidata dal presidente

Acquaroli».

La chiesa, documentata già nel 961 nella storia del castello medievale di Cerreto, presenta

un impianto che ha assunto la forma attuale prima del XVI secolo. Le murature in arenaria,

la facciata semplice ma caratteristica, la vela campanaria con le monofore e gli ambienti

interni a due navate costituiscono elementi identitari del complesso, già oggetto in passato

di modifiche sostanziali.

A seguito del sisma del 2016/2017, l’edificio ha riportato danni molto rilevanti.

Con l’avvio del cantiere, si prevede la completa sostituzione del tetto della chiesa con una

nuova struttura lignea non spingente, dotata di capriata centrale e cerchiature metalliche,

insieme alla sostituzione dei solai ammalorati della sacrestia e delle coperture che

presentavano degradi e rischi strutturali. La vela campanaria, crollata durante il sisma, sarà

ricostruita recuperando gli elementi lapidei originari e integrandoli con materiali

compatibili. Sono inoltre previsti consolidamenti delle murature mediante tecniche

contemporanee – tra cui intonaci armati e iniezioni di miscele leganti – che consentiranno

di migliorare in modo significativo la risposta sismica dell’intero complesso.

