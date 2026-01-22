Visto il grande entusiasmo suscitato dall’evento, sono state programmate due repliche: il primo incontro, alle ore 17, è già sold out, mentre sono ancora disponibili posti per la replica delle ore 18.30

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 25 gennaio, presso il Teatro S.A.L.E. di Appignano del Tronto, si terrà l’ultimo appuntamento della Rassegna Letteraria 4.0. Protagonista dell’incontro sarà Donatella Di Pietrantonio, una delle voci più intense e autorevoli della narrativa italiana contemporanea, che presenterà il suo ultimo romanzo L’età fragile, vincitore del Premio Strega 2024.

Visto il grande entusiasmo suscitato dall’evento, sono state programmate due repliche: il primo incontro, alle ore 17, è già sold out, mentre sono ancora disponibili posti per la replica delle ore 18.30.

L’età fragile è un romanzo profondo e stratificato che attraversa il tempo, la memoria e le ferite che si ereditano. Lucia è una madre segnata da un trauma lontano, sopravvissuta per caso a una notte mai dimenticata. Il libro non racconta soltanto un’età della vita, ma la vita stessa: la paura che non si dissolve, la colpa della sopravvivenza, la difficoltà di proteggere chi si ama senza soffocarlo. Con una scrittura essenziale e potente, Di Pietrantonio intreccia paesaggio e psiche, famiglia e comunità, confermando ancora una volta la forza letteraria di una voce capace di “levigare il dolore” con le parole.

Già vincitrice del Premio Campiello, del David di Donatello e del Premio Napoli con L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio consolida con questo romanzo la sua statura di grande autrice.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Luca Capponi. Al termine delle presentazioni è previsto un firmacopie con l’autrice, in collaborazione con la Libreria La Voce della Luna.

Sono ancora disponibili posti per la replica delle ore 18.30. L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione, effettuabile chiamando il numero 0736 817701 (orari d’ufficio), scrivendo a 📧 [email protected]

oppure tramite prenotazione online su Eventbrite:

💻 https://www.eventbrite.it/e/1980619608566?aff=oddtdtcreator

L’iniziativa è promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con Fondi OC Marche 2014–2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Ascoli Piceno”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.