ASCOLI PICENO – Il mister del Picchio, Francesco Tomei alla vigilia del match Ascoli-Perugia, analizza la situazione della squadra e parla del prossimo impegno. La gara è in programma Domenica 25 Gennaio alle ore 14:30 allo stadio “Del Duca” ed è valida per la 23esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Gli Ultras del Perugia hanno deciso di non prendere parte alla trasferta, in segno di protesta per le disposizioni delle autorità che hanno previsto la vendita di soli 350 biglietti per il Settore Ospiti Distinti Nord-Est ed escluvisamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “AC Perugia”.

Il tecnico bianconero inizia parlando degli infortuni. Recuperato Damiani, lo rivedremo in campo:”Corradini e Damiani stanno bene, Menna ancora no. Corradini ha avuto una contrattura nel riscaldamento e abbiamo preferito non rischiare. Ora è a disposizione. Damiani sta bene ci siamo presi il tempo giusto”.

Sul neo arrivato Galuppini:”Un giocatore che può fare sia l’esterno che il trequartista, si sta mettendo a posto è a disposizione come gli altri”.

Gori:”Ha avuto un periodo di Natale un po’ acciaccato. Ora sta bene”

Il Perugia lotta nella zona playout, avrà diverse assenze, ma sarà una come sempre una battaglia. “Vedo la partita come le altre di alta difficoltà, anche se loro sono in un momento non felice hanno giocatori importanti in rosa. Verranno a giocarsi la partita. Il sistema di gioco conta relativamente, è come affronti le cose che conta dobbiamo migliorare nella voglia e nell’aspetto di volersele prendere le cose. Giocare bene ci sta ma dobbiamo essere più decisi e affamati. Ogni centimetro è fondamentale. La cosa più importante che dobbiamo fare e migliorare perché ci manca qualcosa sotto questo aspetto e dobbiamo essere più determinati in zona gol. Arriviamo spesso e dobbiamo sapere che una palla può cambiare il corso delle gare”.

L’infortunio di Corradini ha dato la possibilità a Bando di giocare, come lo giudica:”Ad Alessandria sono stato dispiaciuto per Corradini, ma sono stato contento della prestazione che ha fatto perché ha dimostrato che è un ragazzo che lavora e ha potenzialità, deve osare di più ed essere più libero però ha fatto un’ottima gara e spero.

Sugli attaccanti, Chakir e Gori:”Chakir sta facendo bene lavora tanto, quando ho problemi di scelta sono contento. Entrambi stanno facendo bene possono darci una grande mano, ma sulla cattiveria e voler fare gol tutti devono avere la determinazione di arrivare a fare gol dobbiamo tirare ancora fuori questo aspetto. A fine girone di ritorno vedremo, questo aspetto cambia lo scenario della partita, questo deve essere lo step. Corazza ha avuto problemi e ha fatto un lavoro differenziato stiamo cercando di rimetterlo a posto, è esperto e può fare gol, ma deve stare bene”.

“I nostri tifosi ci danno sempre una grande mano e mi auguro di potergli regalare una buona domenica perché loro sotto il punto di vista della determinazione possono essere un esempio per noi”.

Sul mercato:”Se esce qualcosa che ci può migliorare la valutiamo sempre, più che uscite fa piacere l’interessamento di categorie superiore per i nostri giocatori. Significa che il lavoro sta pagando, per la società è un bene e per loro è un bene, una soddisfazione per me e per la società, per tutti. Vedere i giocatori che migliorano per noi è una grandissima soddisfazione, ci teniamo stretti tutti quelli che abbiamo”.

