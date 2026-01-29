FOLIGNANO – “Legge di Bilancio 2026” è l’argomento della giornata formativa dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari – in calendario per il 30 gennaio, dalle 9:30 alle 17:30, all’Hotel Villa Pigna, Via 33 a Folignano.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti del settore, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore.

Il dottor Nicola Forte, dalle 9:30 alle 12:30, si concentrerà sulla nuova legge di Bilancio, dalle 14:30 alle 17:30 l’avvocato Maurizio Vannucci approfondirà i temi della rottamazione quinquies, accertamento e riscossione.

“Continuano gli appuntamenti organizzati dall’Ancot qui ad Ascoli, come a Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro – ricorda Patrizia Di Luigi, Presidente Ancot Ascoli Piceno e Vicepresidente della Fondazione “Dino Agostini” – Si tratta di incontri d’aggiornamento e confronto sulle misure inserite nella Legge di Bilancio 2026 sia per imprese che per professionisti, spiegate da esperti come il Dottor Nicola Forte e l’Avvocato Maurizio Vannucci. La formazione gratuita permanente dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari è un pilastro storico che da più di quarant’anni permette ai tributaristi di essere costantemente informati e formati. All’evento possono partecipare tutti i professionisti che hanno interesse per le materie fiscali e tributarie. La partecipazione è gratuita.”

