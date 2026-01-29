CASTEL DI LAMA – Durante il Consiglio comunale a Castel di Lama di mercoledì 28 gennaio, ha presentato il Bando Sicurezza 2026, un incentivo pensato per sostenere i residenti che intendono installare sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni.

“Di fronte al costante aumento dei tentativi di effrazione in tutta la Vallata, abbiamo deciso di varare questo provvedimento per offrire un piccolo contributo economico a chi vuole dotarsi di impianti di videosorveglianza e sistemi anti-intrusione – spiega il sindaco Mauro Bochicchio, aggiungendo – sarà indispensabile l’installazione di un allarme sonoro, di qualsiasi tipo. L’obiettivo è favorire la nascita di una rete di prima difesa a livello di quartiere, così da sentirsi più tranquilli soprattutto quando si è in casa, in particolare durante la notte”.

Il Sindaco sottolinea inoltre che la sicurezza è una competenza dello Stato e questo Governo l’ha posta al centro della propria campagna elettorale. “Eppure – continua Bochicchio – registriamo una difficile da comprendere lentezza nel recepire richieste e indicazioni che arrivano dai territori. Per questo abbiamo scelto di intervenire nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze comunali, proponendo anche al Prefetto una collaborazione tra Comuni e forze dell’ordine per rafforzare la presenza di agenti in vallata nelle fasce orarie statisticamente più critiche”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.