MONSAMPOLO DEL TRONTO Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,

presso la Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa di Stella di

Monsampolo, si terrà la Veglia di preghiera “Una luce”, in occasione

della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di

persone.

L’iniziativa si inserisce in un appuntamento di respiro globale,

promosso ogni anno per sensibilizzare le comunità sul dramma della

tratta di esseri umani, una delle più gravi violazioni dei diritti

fondamentali della persona, che colpisce milioni di donne, uomini e

bambini nel mondo.

Il titolo scelto per la veglia – “La pace comincia con la dignità. Un

appello globale per porre fine alla tratta di persone” – richiama il

valore centrale della dignità umana come fondamento della pace e della

giustizia. Attraverso momenti di preghiera, riflessione e silenzio, la

comunità è invitata a farsi prossima alle vittime e a rinnovare un

impegno concreto contro ogni forma di sfruttamento.

La veglia è promossa da “Oblate Adriatico”, progetto sociale attivo nel

territorio che si occupa di prevenzione, intervento e sensibilizzazione

contro la tratta di persone, con particolare attenzione alla tratta e

allo sfruttamento sessuale delle donne. Questo progetto sociale opera

quotidianamente attraverso attività di prossimità, ascolto,

accompagnamento e percorsi di emancipazione, collaborando con

istituzioni, servizi sociali e realtà del terzo settore per contrastare

un fenomeno spesso invisibile ma profondamente radicato.

Pregare e riflettere insieme significa non solo affidare a Dio le ferite

del mondo, ma anche assumersi la responsabilità di riconoscere,

denunciare e contrastare la tratta, promuovendo una cultura del

rispetto, della libertà e della dignità di ogni persona.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai

gruppi parrocchiali e a chiunque desideri partecipare a un momento di

condivisione e consapevolezza su un tema che interpella le coscienze di

tutti.

