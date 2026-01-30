ASCOLI PICENO – Oltre 100 persone hanno partecipato questa mattina ad Ascoli Piceno, presso la sede

dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, all’incontro dedicato ai Responsabili Unici del Progetto

(RUP) dei Soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica nei territori interessati dagli eventi

sismici del 2016-2017, del 9 novembre 2022 (Ancona, Pesaro e Fano) e del 9 marzo 2023 (area tra

Umbertide e Perugia).

“La ricostruzione pubblica – ha dichiarato il Commissario Guido Castelli nel suo intervento – è una

straordinaria opera corale: un vero laboratorio di amministrazione pubblica senza precedenti nel nostro

Paese. In questi anni, tra procedure complesse e interventi articolati, migliaia di operatori, funzionari,

tecnici e professionisti hanno lavorato insieme per restituire alle comunità scuole, municipi, infrastrutture,

spazi civici e culturali. Ogni cantiere che si apre è il risultato di un percorso amministrativo solido, di gare

impostate correttamente e del ruolo centrale dei RUP, chiamati a conoscere le norme e ad applicarle con

competenza e senso di responsabilità.”

Il ciclo di incontri in presenza, promosso dal Gruppo di supporto ai territori della Struttura Commissariale

sisma, mira a rafforzare l’accompagnamento operativo già avviato nei mesi scorsi. Dopo le positive

esperienze online, che hanno registrato un’ampia partecipazione e un confronto di qualità, si è scelto di

privilegiare momenti di lavoro diretto, dedicati allo scambio di esperienze e alla soluzione operativa delle

criticità più ricorrenti, in particolare nella fase di attuazione ed esecuzione degli interventi.

“La formazione e l’aggiornamento continuo sugli appalti – ha aggiunto Castelli – non sono mai un

adempimento formale. Sono il cuore di una buona amministrazione e lo strumento che consente di

trasformare risorse stanziate in opere realizzate, progetti sulla carta in luoghi restituiti alla vita delle

comunità, norme complesse in risposte concrete per territori che portano ancora le ferite del sisma”.

L’appuntamento di Ascoli Piceno apre un ciclo di cinque incontri, che vedono già centinaia di prenotazioni:

i prossimi si terranno a Teramo il 27 febbraio (Sala del Consiglio Provinciale), a Rieti il 16 marzo (Sala del

Consiglio Provinciale), a Norcia il 17 marzo (Auditorium San Francesco) e a Macerata il 1° aprile (Biblioteca

comunale Mozzi Borgetti). Un percorso che conferma come la qualità della ricostruzione passi anche dal

rafforzamento costante delle competenze amministrative.

