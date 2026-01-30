Avviato nel febbraio 2024 e conclusosi nel mese di dicembre 2025, il progetto ha avuto come obiettivo principale la promozione dell’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e soggetti fragili, attraverso azioni integrate orientate allo sviluppo

ASCOLI PICENO – Sono 244 le persone “fragili” accolte, 88 i tirocini di inclusione sociale attivati e 18 le assunzioni realizzate, con un tasso di occupazione complessivo del 17%: questi alcuni dei dati più significativi che raccontano l’impatto del progetto “Attenzione fragile”, promosso dalla Cooperativa sociale Ama Aquilone, con sede a Castel di Lama, e realizzato insieme alla Fondazione Carisap nell’ambito del Piano Pluriennale 2023–2025.

Avviato nel febbraio 2024 e conclusosi nel mese di dicembre 2025, il progetto ha avuto come obiettivo principale la promozione dell’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e soggetti fragili, attraverso azioni integrate orientate allo sviluppo di competenze, all’autonomia e all’emancipazione personale, valorizzando al contempo una rete territoriale significativa.

Il progetto è stato promosso dalla Cooperativa Ama Aquilone attraverso il proprio Servizio per il Lavoro “Ama Lavoro”, con sede in via Pasubio n.78 a San Benedetto del Tronto, ed è stato rivolto a:

persone in situazione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro (disoccupati di lunga durata, immigrati, over 45, donne in rientro nel mercato del lavoro, giovani usciti precocemente dai percorsi scolastici);

persone con svantaggio certificato (L. 381/91);

persone invalide certificate (L. 104/92), iscritte o meno al collocamento mirato obbligatorio (L. 68/99).

Le azioni progettuali hanno previsto:

percorsi professionalizzanti di carattere laboratoriale;

percorsi formativi innovativi con aziende e terzo settore ad occupazione garantita;

progetti individualizzati di formazione on the job attraverso tirocini di inclusione sociale;

sviluppo di strumenti informativi sull’inclusione lavorativa.

Nel dettaglio, tutte le 244 persone accolte hanno sviluppato un percorso di orientamento.

88 persone (di cui 29 donne) hanno avviato un tirocinio di inclusione sociale con un’indennità media mensile di 400 euro, per 31 tirocinanti integrata anche dal soggetto ospitante.

119 persone (di cui 63 donne) hanno partecipato ai corsi di formazione professionale; 12 di queste hanno usufruito anche di un tirocinio di inclusione sociale. Trentadue persone, tutte di sesso maschile, hanno partecipato e concluso corsi di formazione professionale ad occupazione garantita (per il 20% dei partecipanti): 9 hanno usufruito di un TIS e 7 sono state assunte con contratto a tempo determinato. Cinque persone hanno abbandonato il percorso.

«Da questa iniziativa è emerso come il lavoro di rete sia fondamentale per l’inclusione socio-lavorativa, perché consente di unire i percorsi di presa in carico con quelli di inserimento al lavoro, coinvolgendo anche il mondo del profit – affermano Fabio Mariani e Paula Beatriz Amadio della Cooperativa Ama Aquilone, referenti del progetto “Attenzione Fragile” – Centrale è stato inoltre il tema della formazione, che in questa iniziativa abbiamo sperimentato anche attraverso corsi ad occupazione garantita. Altro elemento fondamentale è l’inclusione realizzata tramite l’utilizzo dei tirocini, strumenti che ci permettono di essere realmente impattanti nello sbocco occupazionale finale».

Tra i beneficiari del progetto:

110 ex tossicodipendenti;

12 disabili e 1 minore disabile;

3 minori in difficoltà;

9 minori stranieri;

9 madri in difficoltà;

2 ex detenuti;

2 persone con disagio psichiatrico;

53 persone seguite dai servizi sociali;

27 persone in difficoltà;

15 richiedenti asilo;

1 giocatore d’azzardo patologico.

Il Servizio per il Lavoro Ama Lavoro è da anni promotore di tirocini formativi nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, nel rispetto della normativa regionale di riferimento (DGR 593/2018 e 1474/2017). Dei 88 tirocinanti inseriti in azienda (età media 38 anni), 18 persone sono state assunte dal soggetto ospitante, di cui 2 donne. Gli inserimenti lavorativi hanno riguardato i settori della ristorazione, estetica e cura della persona, industria alimentare, piccola distribuzione, industria delle materie plastiche, pulizie, cooperative sociali di tipo B, trasporti e industria metalmeccanica.

Per quanto riguarda la formazione, sono stati realizzati:

11 corsi professionalizzanti brevi , per un totale di 304 ore e 119 partecipanti ;

4 corsi ad occupazione garantita , per un totale di 286 ore e 32 partecipanti .

L’età media dei partecipanti ai corsi è stata di 41 anni .

Il progetto Attenzione fragile è stato reso possibile anche grazie al contributo di una ampia rete di soggetti, coinvolti sin dalla fase di progettazione, tra cui: DDP AST Ascoli Piceno, ATS XXI, ATS XXIII, Coop. soc. Cooss Marche, Associazione Amelia, Banco Alimentare, Coop. soc. Hobbit, Coop. soc. I Cirenei, Associazione Il Germoglio, Associazione Insieme con voi, Associazione Laboratorio di Frontiera, Officina 1981 coop. soc., Opera coop. soc., SocialCart coop. soc., Santa Gemma coop. soc., Suore Oblate del SS.MMO Redentore.

Un’esperienza che conferma come i percorsi di inclusione lavorativa per persone in difficoltà siano complessi e fortemente influenzati da fattori culturali e sociali, ma al tempo stesso fondamentali per costruire opportunità concrete di autonomia e integrazione.

