OFFIDA – Un risultato che vale doppio: Offida è arrivata prima nella graduatoria regionale, davanti ad altri 37 Comuni, confermando il lavoro portato avanti con continuità negli anni sulla qualità delle mense scolastiche. Un primato ottenuto grazie alla proposta presentata nell’ambito del bando “Pappa Fish”: il progetto “Di Porto in Porto”, pensato per educare studenti e famiglie al consumo consapevole di pesce fresco, locale e sostenibile, affiancando alla mensa un vero percorso formativo.

Da questo riconoscimento prende slancio “Pappa Fish”, iniziativa promossa dalla Regione Marche e finanziata con fondi europei, che unisce filiera corta, educazione alimentare e valorizzazione del mare e dei suoi prodotti, ribadendo l’importanza del pesce fresco in una dieta sana ed equilibrata.

L’intervento riguarda le mense del Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a Tempo Pieno di Offida: ogni volta che il menù prevede piatti a base di pesce, i prodotti congelati saranno sostituiti con pesce fresco e a filiera corta, in base a stagionalità e disponibilità. Sono previste 27 somministrazioni, con avvio da venerdì 20 febbraio 2026.

Dopo ogni somministrazione verrà raccolto il gradimento degli alunni con strumenti semplici e coinvolgenti, come gettoni e materiali dedicati. Il progetto prevede inoltre una campagna educativa ispirata alla ricerca-azione partecipata, con incontri e attività rivolti alle quattro classi della Scuola dell’Infanzia: un percorso che rende i bambini protagonisti, tra assaggi, valutazioni e di due laboratori “Si sceglie il pesce” e “Di Porto in Porto: viaggio lungo la costa marchigiana”. A conclusione, verrà realizzata una raccolta multimediale con video e immagini del percorso, oltre a informazioni sul pesce utilizzato e sulle pietanze proposte, a supporto delle attività didattiche e per informare anche le famiglie.

“Essere arrivati primi nella graduatoria regionale su 38 Comuni – commenta soddisfatta l’assessora Isabella Bosano – è un traguardo che ci rende orgogliosi e che premia anni di lavoro serio e costante. Da tempo puntiamo su una ristorazione scolastica di qualità, con attenzione al biologico e alla tracciabilità delle materie prime, perché il momento del pasto è parte integrante dell’educazione. Pappa Fish rafforza questa scelta: più fresco, più vicino, più consapevole. Proseguiremo su questa strada per offrire un servizio sempre più curato, promuovendo sane abitudini alimentari e garantendo alle famiglie, ogni giorno, un’attenzione concreta a scuola”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.