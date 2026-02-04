Un lavoro corale, dal ritmo scorrevole, sorretto dalla buona presenza scenica della compagnia tutta e molto convincenti negli interventi vocali d’insieme, intercalati da duetti e assoli

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 7 febbraio 2026 alle 21 la Compagnia della Lira di Casamassima – Bari arriverà ad Ascoli Piceno per il nuovo appuntamento di Ascolinscena al Teatro PalaFolli.

La compagnia pugliese metterà in scena “Che pasticcio Mrs Peach”, scritto e diretto da Alessandeo Iacovelli. La commedia musicale in due atti è ambientata nei primi anni del Novecento in un piccolo villaggio di una contea nel sud dell’Inghilterra, dove una bottega tiene alto il buon nome dell’arte pasticcera. Ma dietro torte deliziose e biscotti fragranti si nasconde una commedia fatta di intrighi e desideri. La morte inaspettata di Sir. Martin, fondatore della dolce bottega, lascia la pasticceria senza eredi e il timone passa nelle mani della rigida governante Mrs. Peach. Mentre domestici e dipendenti si destreggiano tra le richieste e gli umori della nuova direttrice, l’arrivo di una lettera inaspettata agita le acque e, mentre il profumo di cannella si diffonde nell’aria, i personaggi si intrecciano in un vortice di colpi di scena. Tra spolverate di zucchero a velo e aromi caramellati, l’amaro destino della pasticceria di Bibury è appeso a un filo… sarà il dolce potere dell’amore a deciderne le sorti?

Sul palco gli attori cantanti: Eleonora Capobianco, Chiara Falagario,Teresiana Santamaria, Sara Mosca, Serena Tomasicchio, Giamarco Volza e con la partecipazione di Pietro Galetta ed Ernesto Marletta

“Che pasticcio Mrs Peach” è l’ultimo spettacolo in concorso nella Rassegna Ascolinscena, i cui premi sono assegnati da una giuria e dal pubblico abbonato.

Come consuetudine della Rassegna Ascolinscena – organizzata da DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli – dopo lo spettacoli il pubblico è invitato alla degustazione di vino e struzzichini offerti dal supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle ore 21 per uno spettacolo ricco di colpi di scena, insospettate complicità e un tocco di noir a condire la trama che stupirà con un finale inaspettato. Un lavoro corale, dal ritmo scorrevole, sorretto dalla buona presenza scenica della compagnia tutta e molto convincenti negli interventi vocali d’insieme, intercalati da duetti e assoli.

Biglietti ancora disponibili presso il PalaFolli Teatro oppure on-line su www.palafolli.it (costo € 13,00)

Info www.palafolli.it – 0736352211.

