ROCCAFLUVIONE – La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di rafforzamento locale della

chiesa di San Biagio in località Meschia a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno. La

chiesa è costituita da un’unica navata, la sagrestia laterale posta in prossimità del

presbiterio oltre che una cappellina posta lungo la parete nord della chiesa e un’abside

circolare. La chiesa è stata oggetto di interventi di miglioramento sismico a seguito del

sisma 1997 che ha portato all’inserimento di un cordolo in acciaio perimetrale in copertura

oltre che all’ampliamento fondale.

Sono previsti la revisione del manto di copertura

mediante smontaggio dello stesso, verifica e ripristino dello strato di guaina

impermeabilizzante esistente, il consolidamento arco del transetto, arco della cappella

laterale, estradosso della volta dell’abside mediante l’applicazione di doppio strato di rete

in fibra di basalto, acciaio inox e malta, scuci-cuci in prossimità di lesioni e il

consolidamento e rinforzo della vela campanaria mediante il ripristino degli archi delle luci

dei vani che ospitano le campane. Il costo dell’intervento è di 297.814,71 euro.

“Proseguiamo sulla giusta strada che è quella del recupero totale di questi elementi

preziosi simboli di coesione del nostro territorio – dichiara il commissario straordinario

sisma Guido Castelli- Desidero ringraziare il presidente della Regione Francesco Acquaroli,

l’Arcivescovo Rocco Pennacchio, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Emiliano Sciamanna per

la loro essenziale collaborazione”

