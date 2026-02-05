ASCOLI PICENO – Ancora una prestazione magistrale al meeting nazionale di Ancona per l’Asa Ascoli con Angie Anemone che domenica mattina al PalaCasali ha corso i 200 indoor in 25.17 che rappresenta il suo nuovo limite personale. La prestazione rappresenta, al momento, anche la quinta stagionale italiana allieve. Il risultato assume ancora maggior rilievo in considerazione dell’orario in cui ha gareggiato, mentre tutti erano alle prese con cappuccino e cornetto alle 9,30 Angie si regalava il record personale.

Il risultato conferma quanto di buono la ragazza ha messo in luce in questa prima parte della stagione correndo i 60 in 7.50; risultato che la colloca in vetta alle graduatorie italiane allieve stagionali.

Nelle gare del pomeriggio progressi per Eva Wang nei 60 capace di correre la finale 3 in 7.82 migliorando il suo precedente 7.87, Samuele Collina 6,03 nel lungo, Matteo De Santis 7,59 nei 60 e Amedeo Alfonsi 53,53 nei 400.

Conferma, dopo il 7.43 della settimana scorsa, per Ilenia Angelini (CS Esercito – Asa Ascoli) seconda nella finale 1 dei 60 che ripete il 7.45 corso in batteria. Risultati propedeutici per il prossimo weekend quando al pala Casali quando ci saranno i campionati italiani indoor junior e promesse. L’Asa si presenterà con Nardocci nel peso, De Angelis nel salto triplo, Laura Giannelli nel salto in alto categoria promesse e la junior Giulia Ferri nella marcia.

Sabato scorso a Pesaro nella prima fase regionale dei campionati italiani di lanci invernali, si migliora Aurora Giardinieri nel martello in una giornata dove pioggia e vento hanno perfino messo in dubbio lo stesso svolgimento. Aurora trova il modo di migliorare a 53,69 il suo 52,33 stabilito la scorsa estate. La martellista dell’ASA conferma il costante trend di crescita e si colloca in un provvisorio secondo posto delle graduatorie stagionali. Aurora nonostante le condizioni meteo avverse è stata capace di lanciare più volte oltre i 50 m, con un ultimo a 53,46.





Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.