FOLIGNANO – Matteo Ricci, europarlamentare PD (gruppo SD), sabato 7 febbraio, sarà in provincia di Ascoli Piceno, assieme a Nicola Zingaretti, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, per un nuovo appuntamento del format “l’Europa, l’Italia e le sfide del nuovo anno”. L’appuntamento è alle ore 11:00 a Villa Pigna di Folignano, presso l’Hotel Villa Pigna, in Viale Assisi 33. Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista, Sandra Amurri. Sono inoltre previsti i saluti iniziali della segretaria regionale del PD Marche, Chantal Bomprezzi.

“Sarà un momento di dialogo e confronto sulle sfide internazionali, europee e del territorio. – dichiara Ricci – Dal ruolo che l’Europa può avere in una fase geopolitica internazionale delicata come quella attuale alla situazione politica italiana, fino all’importanza dei territori che vanno ascoltati e sostenuti”.

