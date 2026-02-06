FOLIGNANO – Matteo Ricci, europarlamentare PD (gruppo SD), sabato 7 febbraio, sarà in provincia di Ascoli Piceno, assieme a Nicola Zingaretti, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, per un nuovo appuntamento del format “l’Europa, l’Italia e le sfide del nuovo anno”. L’appuntamento è alle ore 11:00 a Villa Pigna di Folignano, presso l’Hotel Villa Pigna, in Viale Assisi 33. Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista, Sandra Amurri. Sono inoltre previsti i saluti iniziali della segretaria regionale del PD Marche, Chantal Bomprezzi.
