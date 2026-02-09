ROCCAFLUVIONE – “Mare in tempesta e cielo stellato” è il titolo dell’evento in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo organizzato dal Comune e dalla ProLoco di Roccafluvione ieri 7 febbraio 2026. In questa occasione è stato proiettato, presso il Teatrino parrocchiale “Serena Kacian”, il film di Gabriele Ogiva, regista anconetano, “La voce e il volto- storia di Sara” un racconto inteso, commovente, vero e attuale ambientato nella zona dell’ ascolano, che vede protagonisti attori locali tra cui la piccola Azzurra Leopardi, otto anni di Roccafluvione e membro della compagnia teatrale di bambini del paese “Il piccolo Siparietto”.

La serata, moderata dalla giornata Alessandra Addari, ha trattato il tema del bullismo con molta delicatezza e sensibilità grazie anche agli interventi del sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna, di Anna Cecilia Poletti membro del direttivo ProLoco e figlia di Serena Kacian, donna e artista alla quale è stato intitolato il Teatrino Parrocchiale alla riapertura post sisma, dello stesso regista Ogiva, di Walter Galotto consigliere e insegnante de “Il piccolo Siparietto” , dei membri del cast presenti Maria Grazia Isolini, Enzo Simonelli e Danilo Amici e del pubblico presente in sala.

Occasioni importanti per affrontare tematiche che sempre più dilagano nella società attuale con la speranza che il “mare in tempesta” e quindi i momenti bui possano trovare “cielo stellato” speranza nella rinascita.

