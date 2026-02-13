ROCCAFLUVIONE – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento

di riparazione post-sisma che riguarda il rifacimento del muro di contenimento della “Ripa

a Monte” e la sistemazione della sede stradale della comunale Ciarpellesco, nel territorio

di Roccafluvione. Si tratta di un’opera inserita nel Programma straordinario di

Rigenerazione Urbana previsto dall’ordinanza commissariale 137 del 2023, che assegna al

Comune un finanziamento pari a 172.500 euro.

«L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio determinante per

l’avvio dei lavori – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. L’intervento

permetterà di ristabilire piena funzionalità e sicurezza nel collegamento verso la frazione

di Ciarpellesco, restituendo al territorio un’infrastruttura danneggiata in maniera

significativa. Importante anche in questo caso la sinergia tra Comune, Usr e la Regione

Marche guidata dal presidente Acquaroli».

L’intervento riguarda uno dei tratti maggiormente compromessi dagli eventi sismici del

2016/2017 e dal successivo passaggio di mezzi pesanti impegnati nei cantieri della

ricostruzione.

La strada comunale Ciarpellesco presenta un manto profondamente ammalorato,

avvallamenti, buche diffuse e un muro di contenimento ormai deteriorato. Una condizione

che ha reso necessario un progetto di intervento mirato. L’opera prevede la demolizione e

la ricostruzione del muro della ripa a monte, che verrà rivestito in pietra per armonizzarsi

con il contesto paesaggistico. Saranno inoltre ripristinati la pavimentazione stradale, la

regimentazione delle acque con nuove zanelle, la barriera di protezione in legno e acciaio

corten e il tombino nei pressi dell’incrocio con la provinciale.

