ASCOLI PICENO – Angie Anemone, dopo una stagione indoor da incorniciare, certifica con una medaglia d’argento, una medaglia pesante, ottenuta nei 60m ai Campionati Italiani Indoor di Ancona. Un secondo posto, alle spalle della imprendibile stella nascente dell’atletica italiana Kelli Dualla (Pro Patria Mi) che vale quanto un oro. Angie ha corso la batteria in scioltezza con il crono a 7.60 cresce poi in semifinale a 7.55 ottenendo in entrambi i turni il miglior tempo. La finale è un po’ un’altra storia. La Dualla entra in modalità finale e stampa un 7.27 piuttosto lontano dal suo record europeo di 7.19 che rappresenta anche la seconda miglior prestazione italiana assoluta di sempre. Anemone si migliora ancora e ferma il crono a 7.53 a soli 3 centesimi dal suo personale.

La finale dei 60 riserva un’altra soddisfazione per l’Asa Ascoli. Il quarto posto di Eliana Rella, compagnia di allenamento di Angie che si migliora in tutti e tre i turni di gara. 7.69 in batteria, 7.68 in semifinale e 7.62 nella finale che le consegna la quarta posizione, ad un solo centesimo da un bronzo che sarebbe stato più che meritato. Si ferma in batteria Eva Zang che fa registrare un 7.91 che per tre centesimi non le consente di entrare nella semifinale.

