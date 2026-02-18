ASCOLI PICENO – La Conferenza/spettacolo “OMAGGIO AL GIOVANE GOLDONI” è collegata alla Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte che dal 2010 si festeggia in tutto il mondo il 25 Febbraio per onorare questa storica forma d’Arte italiana nata nel XVI secolo.

Tale data commemora la costituzione della prima compagnia di comici di professione, avvenuta a Padova appunto il 25 febbraio del 1545. Durante la conferenza prendendo spunto dalla testimonianza del Goldoni si parlerà delle compagnie dei Comici che portarono i loro spettacoli in tutta Europa attraverso viaggi di terra e di mare. L’incontro sarà caratterizzato da spiegazioni, testimonianze, letture da parte di esperti. L’Istituto Spontini è particolarmente onorato di ospitare nella sua Aula Magna questo interessante pomeriggio dal momento che sta organizzando da alcuni anni il Corso di Teatro tenuto dai Docenti Paolo e Francesco ACETI, veri esperti in materia.

Interverranno il Presidente dell’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco OLORI e la biologa marina Martina CAPRIOTTI, ricercatrice del National Geographic.

Agli allievi dello Spontini Sofia Diletta Tempera (Corso di Teatro) e Jacopo Sciamanna (allievo del Prof. Alessandro Buca) saranno affidati i monologhi e gli interventi musicali al pianoforte

